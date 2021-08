【偷走了價值約9700萬美元的加密貨幣】

就在8月19日東京加密貨幣交易所Liquid宣佈,該交易所遭到駭客攻擊,有人偷走了價值約9700萬美元的各種加密貨幣。根據多家媒體報導,被竊的加密貨幣總金額正不斷攀升,由9000萬美元增至9700萬美元,駭客採取了將資產轉移到四個不同的數字貨幣錢包中的手段。根據調查暸解,該交易所受日本金融廳監管,且CoinMarketCap的數據,按日交易量計算,在全球排名前20位的加密貨幣交易所中,Liquid每日會處理1億美元以上的交易,目前,Liquid方沒有公佈具體損失金額。

【凍結了約1630萬美元被盜的以太幣】

根據法新社報導,倫敦加密貨幣失竊追蹤公司Elliptic的調查人員已經在調查此案,並凍結了約1630萬美元被盜的以太幣,但值得注意的是,大規模加密貨幣竊盜事件正變得越來越普遍,這可能會讓大家想知道,加密交易所、區塊鏈技術以及整個系統是否真的像倡導者和比特幣多年來一直鼓吹的一樣安全且不可勾破。而就在上周也發生過同樣的事件,一名駭客從一家名為「保利網絡」(the Poly Network)那裡竊取了大約6億美元的加密貨幣,但駭客約莫在8月11日下午就決定要物歸原主,當天「保利網絡」(the Poly Network)就收到了約2.6億美元的加密貨幣資產。

【轉換為以太幣避免資產被凍結】

Liquid表示,目前該交易所正在將資產轉移到「冷錢包」中,「冷錢包」與「暖錢包」的概念相對應,後者能讓用戶更加輕鬆地訪問他們的加密貨幣錢包,而前者處在離線狀態,因此通常更加安全。區塊鏈分析公司Elliptic表示,這近1億美元的加密貨幣中,包括了比特幣和以太幣,這些以太幣目前正在通過Uniswap和Sushi Swap等去中心化交易所(DEX)轉換為以太幣,這可以讓駭客避免資產被凍結。

圖片來源:Depositphotos / Hello.artmagination.com

