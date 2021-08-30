BNT疫苗即將到貨，不少民眾相當期待，這兩日紛紛湧入疫苗意願平台登記。不過，國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中透露，其實早在5月台灣疫情嚴重時，大陸人士就曾有意捐贈500萬劑BNT疫苗，直到最近才收到政府公文回覆並遭拒。他痛批，「蔡政權泯滅人性、草菅人命」，並表示明日將到城隍廟向城隍爺告狀。

張亞中今（30）日在廣播節目「璇外知音」中表示，台灣疫情嚴重時，就有許多大陸友人希望委託他捐1000萬劑疫苗，其中有500萬劑BNT，且5月底就向衛福部報告此事，當時被要求要提出八項證明，但事後看來，八項證明根本不是關鍵，關鍵在於政府有沒有授權、政府願不願意做。

對於疫情，張亞中說，不可能短時間內會解決，疫苗一定越多越好，他也質疑，台灣的人命是不是比政治意識形態重要？是否應該超越藍綠？可是為什麼蔡英文政府、蘇貞昌要這樣蠻幹。

而就在前兩個禮拜，張亞中終於收到公文回覆，政府稱不需要這500萬劑疫苗了。他直言，「這就是一種權力的傲慢」，但要傲慢可以，不要把老百姓的生命踐踏在腳底，根本是人神共憤，因此他也說，明日要到台北城隍廟狀告城隍爺。