【LIVE直播】北市確診者「趴趴走」恐藏隱形傳播鏈？ 柯文哲最新說明｜2021.08.30

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。其中無個案來自北市，而北市衛生局昨日公布的2例本土病例除了在台北市有到一些餐飲店之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，並搭乘公車、捷運和火車跨縣市移動，柯文哲記者會進行最新說明。

柯文哲指出，今天北市沒有出現確診病例，但是目前台灣都是一日生活圈，只是台北+0是沒有意義的，重點是台灣要+0。

案16066施打過2劑疫苗仍確診，是否有「突破性感染」的風險？柯文哲指出，打疫苗要有正確的概念，不是說打了就絕對不會被感染，實際上施打過疫苗真正的效用是「重症死亡率很低」。而施打疫苗後出現「時陰時陽」的狀況，這種案例通常CT值都很高，感染力很低，所以像案16066這種，柯文哲並不認為這是「突破性感染」。

此外，北市府也公布開學防疫指引，包括9月30日前暫緩校外教學活動、請「防疫假」已兩星期為週期，且不列入出勤紀錄等。