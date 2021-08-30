來自馬來西亞的30歲空姐網紅Cherry Q（Cherry Quahst/Quah Sue Theng），擁有甜美外表與凹凸有致的火辣身材，在網路上獲得大批網友關注，即使陸續生下2名女兒，身材依舊纖細火辣。近日Cherry Q在個人IG上更新近況，大秀前凸後翹的曲線，再次令網友們大噴鼻血。

Cherry Q昨日(30)於IG上PO出兩張照片，並附文表示「尊重所有聲音，但只成為自己」。照片中她穿著一件藍色長袖罩衫，裡面疑似什麼都沒穿，僅用胸前的綁帶遮住兩點，使豐滿雙球若隱若現相當性感；下半身則是搭配一條白色超短熱褲，大秀白皙腿根與結實又纖細的腹肌曲線，絲毫看不出已是2個孩子的媽，吸引超過2萬多人按讚，並紛紛留言「這身材太不科學了」、「妳真的生過2胎？」、「怎麼看都是這麼辣」、「瘦得好快！太誇張了啦」、「妳到底是怎麼瘦下來的，求教學」。

事實上，Cherry Q過去曾在亞洲航空擔任空姐，後來因亮麗的外貌與白皙的大長腿走紅，成為最有影響力的空姐網紅之一，也因此讓她辭去空姐的工作，專心接洽各大品牌及時裝廠商的邀約代言，甚至創立個人同名品牌「Cherry Q」販賣性感服飾，因而被封為「最胸闆娘」。而今年3月Cherry Q才剛升格成為2寶媽，沒想到只經過短短半年，就火速瘦回未生產前的少女身材，讓網友們直呼不可思議。