澎湖旅遊驚爆消費糾紛，1顆馬糞海膽竟賣價500元，店家更疑似未經遊客同意就剖開收錢，網路撻伐敲竹槓，業者喊冤是公定價格，縣府已介入調查。

觀光景點商品物價相較昂貴時有所聞，但強行推銷消費就觸犯消費者權益；澎湖西嶼鄉著名的二崁古厝旅遊區販售新鮮野生馬糞海膽，這兩年都發生消費糾紛。

趁著疫情微解封，日前台中一名韓姓女遊客結伴來澎湖旅遊，一行人行經二崁古厝旅遊區，幾乎所有店家都歇業，只有入口處一家生魚片專賣店販售海膽。

遊客好奇心趨前詢問，店家報價1顆500元，隨手就將海膽敲破剖開收錢，遊客當場傻眼，但不願破壞旅遊興致，只好無奈破財買單自認倒楣。

事後遊客友人聽聞消息，直指這是不肖店家惡質敲竹槓，連日網路PO文瘋傳披露，網友們群起肉搜撻伐，痛批欺騙消費者戕害澎湖觀光形象。

網友們指出，澎湖馬糞海膽每年7至9月開放採捕，8月31日是合法販售的最後一天，不肖店家搶末班車哄抬行情，事實上澎湖市場價格1顆海膽才50多元。

遭指控店家表示，澎湖海膽產量銳減，價格相對飆漲，往年二崁有多家販賣海膽，公定價格大顆500元、中顆400元、小顆350元，並未哄抬價格，而且事發當時也是當事人同意購買才剖開海膽。

縣府獲報，農漁局已會同建設處工商科介入調查店家是否有哄抬物價的行為；同時呼籲店家販售商品應明確標示價格，遊客購買商品也應事先訪價，若發生消費糾紛可向縣府消保官申訴處理。