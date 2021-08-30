餐飲內用解禁只有「半套」，加上中秋戶外烤肉恐因疫情而有所限制，大型餐飲業者持續出招搶市，Buffet龍頭饗賓旗下饗饗、旭集和饗食天堂三大品牌，今年首度推出中秋節套餐；築間旗下本格和牛放題與燒肉smile聯手強推宅在家「中秋燒烤組」，希望能將疫情對中秋檔期衝擊降至最低。

饗賓今年首度推出的中秋節套餐，主打海陸美味烤物，饗饗主打燒烤豬肋排佐橄欖油烤時蔬、旭集主打排隊名物炭烤香魚、饗食天堂則以炭烤牛小排為主力，三大品牌只在「饗帶走EATOGO」外帶外送平台獨家開訂，外帶自取或外送皆可。

饗賓指出，各項防疫規範正朝逐步鬆綁的方向前進，饗賓餐旅八大品牌全台48家分店的防疫措施仍做好做滿完全不敢鬆懈，但也考量因為防疫措施，各分店能夠收受的客人也有限，所以積極拓展「店外」商機，提供外帶套餐供民眾訂購。

築間則看好今年生食外帶習慣延續，加上消費者詢問度爆增，今年推出的「極上牛盛合」與「特選豚盛合」，套餐超過均10種食材，免去上菜市場、量販店尋找食材的困擾，更省下醃製肉品的準備時間，可望再次掀起一波宅在家的烤肉風潮。

築間指出，近期各國肉品需求量大增，加上非洲豬瘟影響，全台肉類價格也隨著中秋節的到來水漲船高，加上疫情影響，運費及飼料都因海運成本而提高，且民眾居家防疫已習慣自己開伙，更造成肉品供不應求，預料今年外帶銷售應會不錯。