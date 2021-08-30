黃奕崗表示此批查獲的越南月餅外觀包裝與日前台南市麻豆區破獲的月餅相同。（謝瓊雲攝）

25歲的潘琳燕透過網路偵蒐，成功攔截到桃園市陳姓新住民女子販售非洲豬瘟月餅。（謝瓊雲攝）

移民署彰化專勤隊查獲11.66公斤的越南月餅，每塊月餅售價200多元台幣，價格高昂；外觀包裝與日前台南市麻豆區破獲的月餅相同。（謝瓊雲攝）

河內直送家鄉味月餅，竟含非洲豬瘟病毒。移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊，破獲數量最大宗的疑似走私月餅，總計53盒、11.66公斤，彰化專勤隊隊長黃奕崗表示將報請檢方擴大追查流向，並向上溯源。

黃奕崗指出，為了防堵非洲豬瘟、守護台灣豬和民眾食品安全，全面加強清查轄內來源不明、走私豬肉製品；此次查獲走私53盒越南月餅，為單塊包裝，與日前台南市麻豆區查扣的非洲豬瘟病毒月餅，外包裝盒一致，因此立即前往桃園查扣，並將其中3盒送驗，防檢局於28日通知檢驗結果，非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

黃奕崗表示，陳女是越南來的新住民，嫁到桃園後，母親原本也開設越南家鄉小吃，這批月餅製造日期為8月13日，強調是河內製作、新鮮直送，空運來台後主要賣給想念家鄉月的新住民配偶、越南移工和學生族。

據陳女供述，每個月餅售價為台幣200多元，要價不菲，可比高級廣式月餅，不料竟含有病毒；陳女坦承已販賣數個月，彰化專勤隊已報請地檢署指揮偵辦，持續向上溯源、追查銷售流向。

能夠成功攔截這批非洲豬瘟病毒月餅，幕後功臣是年僅25歲的新住民二代移民官潘琳燕，她透過網路偵蒐，發現設籍桃園的新住民陳女，在網路社群以越南文兜售越月餅；由於她是彰化隊唯一一位能說能讀越南語的新住民二代移民官，才能迅速破獲、攔截這批月餅。

家住南投縣的潘琳燕，母親來自胡志明市，但是她小時候並不會說越南語，但能聽得懂一點點，直到上大學後就讀暨南大學東南亞學系，特地選擇從頭學「母語」，也曾出國交換到越南學習，分發到彰化專勤隊2年多來，不須通譯協助，成為隊上最得力助手。

潘琳燕說，多數新住民和越南移工對台灣法令不了解，加上月餅外觀與整塊的肉品、加工品不同，不易被發現查緝，許多從越南家鄉寄來的貨物量大，抱持僥倖心理夾雜走私物而誤法，她也特別發揮所長，以流利越南語錄製影片，宣導非洲豬瘟防疫資訊，提醒新住民、移工勿自國外攜入或進口肉製品，也勿購買來路不明豬肉製品，以免觸法。

黃奕崗強調，呼籲縣內商家切勿使用或販售來源不明肉品，如違反規定，查扣物品將依法沒入銷毀，並可依《動物傳染病防治條例》第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬元以下罰金。