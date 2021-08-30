河內直送家鄉味月餅，竟含非洲豬瘟病毒。移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊，破獲數量最大宗的疑似走私月餅，總計53盒、11.66公斤，彰化專勤隊隊長黃奕崗表示將報請檢方擴大追查流向，並向上溯源。
黃奕崗指出，為了防堵非洲豬瘟、守護台灣豬和民眾食品安全，全面加強清查轄內來源不明、走私豬肉製品；此次查獲走私53盒越南月餅，為單塊包裝，與日前台南市麻豆區查扣的非洲豬瘟病毒月餅，外包裝盒一致，因此立即前往桃園查扣，並將其中3盒送驗，防檢局於28日通知檢驗結果，非洲豬瘟病毒呈陽性反應。
黃奕崗表示，陳女是越南來的新住民，嫁到桃園後，母親原本也開設越南家鄉小吃，這批月餅製造日期為8月13日，強調是河內製作、新鮮直送，空運來台後主要賣給想念家鄉月的新住民配偶、越南移工和學生族。
據陳女供述，每個月餅售價為台幣200多元，要價不菲，可比高級廣式月餅，不料竟含有病毒；陳女坦承已販賣數個月，彰化專勤隊已報請地檢署指揮偵辦，持續向上溯源、追查銷售流向。
能夠成功攔截這批非洲豬瘟病毒月餅，幕後功臣是年僅25歲的新住民二代移民官潘琳燕，她透過網路偵蒐，發現設籍桃園的新住民陳女，在網路社群以越南文兜售越月餅；由於她是彰化隊唯一一位能說能讀越南語的新住民二代移民官，才能迅速破獲、攔截這批月餅。
家住南投縣的潘琳燕，母親來自胡志明市，但是她小時候並不會說越南語，但能聽得懂一點點，直到上大學後就讀暨南大學東南亞學系，特地選擇從頭學「母語」，也曾出國交換到越南學習，分發到彰化專勤隊2年多來，不須通譯協助，成為隊上最得力助手。
潘琳燕說，多數新住民和越南移工對台灣法令不了解，加上月餅外觀與整塊的肉品、加工品不同，不易被發現查緝，許多從越南家鄉寄來的貨物量大，抱持僥倖心理夾雜走私物而誤法，她也特別發揮所長，以流利越南語錄製影片，宣導非洲豬瘟防疫資訊，提醒新住民、移工勿自國外攜入或進口肉製品，也勿購買來路不明豬肉製品，以免觸法。
黃奕崗強調，呼籲縣內商家切勿使用或販售來源不明肉品，如違反規定，查扣物品將依法沒入銷毀，並可依《動物傳染病防治條例》第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬元以下罰金。
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