50歲賴男向郭男買屋發生糾紛，他去年3月間到郭男家撒金紙，大嗆：「出來拿金紙，送你這些錢，垃圾人」，郭男怒告。台中地院法官認定，單純撒金紙只是詛咒及發洩不滿，未構成恐嚇罪，依公然侮辱罪判賴男拘役20日，得易科罰金。賴男及檢方均不服上訴，台中高分院也認定單純撒金紙屬迷信犯而駁回，全案確定。

賴男與郭男有房屋買賣糾紛，賴男去年3月7日下午2時許到賴男的中市住處前，拍打大門、丟大量冥紙，指名道姓大喊：「出來拿金紙，送你這些錢，垃圾人」。案經郭男報警處理，檢察官依公然侮辱及恐嚇罪起訴賴男。

賴男到案供稱，他本來要去拜拜，因買郭的房屋虧損70多萬元，他隱忍了2年，因日前家人為此憂鬱症爆發，他才情緒失控去撒金紙，並沒有要加害郭男的意思。他雖坦承拍打大門、罵「垃圾人，這種垃圾房子你也賣給我」，但辯稱是站在車庫內罵，四處無人，並非「公然」。

台中地院法官勘驗現場錄影畫面，認定案發地是社區公共領域，賴男大聲辱罵「垃圾人」，還有鄰居出來探看、詢問，已構成公然侮辱罪。

而撒金紙部分，一審法官以我國民間習俗，金、冥紙是往生者在陰間使用的貨幣、祭拜往生者的用品，如果對在世的人燃燒、寄送及拋撒，有供赴陰曹地府盤纏或沾染晦氣，詛咒死亡或倒楣等用意，但是否會遭惡害，則全繫於鬼神之力，並非恐嚇罪所指加害者的人力所能支配掌控。

一審法官認為，賴男僅單純的撒冥紙，未宣稱要人死亡的言詞，或加上比畫殺人手勢等動作或寄槍、彈及刀械等危險物品行為，只是發洩不滿情緒、表達抗議，並不構成恐嚇罪，依公然侮辱罪判拘役20日，得易科罰金。

賴男及檢方均不服上訴，二審法官認為上訴均無理由，予以駁回，全案定讞，不得上訴。