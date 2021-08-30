前新北市長周錫瑋任內的重要人馬廖榮清，30日接任台北畜產公司董事長，加上延攬韓國瑜心腹擔任民眾黨媒體總監、前總統李登輝辦公室主任王燕軍出任市府顧問，台北市長柯文哲被解讀是挖腳藍軍，力拚選戰。廖榮清受訪回應，是北市市場處推薦他，副市長黃珊珊1個月前找他，還沒跟柯接觸，跟政治無關，會盡力做好事。

出身新北市板橋埔墘地區地方望族的廖榮清，熟稔地方的生態，活躍新北政商界，如今傳出擔任台北畜產公司的董事長，台北畜產公司今日上午舉行董事會，討論廖榮清的任命案，預計廖榮清9月1日走馬上任董事長一職。

地方盛傳，廖榮清在周錫瑋競選時末代的台北縣長時出錢出力，周錫瑋當選後出任台北縣政府祕書室主任，周還指派廖榮清為板橋代理市長，後升任台北縣政府副祕書長，前國民黨主席朱立倫當選第1屆的新北市長後，周錫瑋曾託孤4位的局處首長給朱，廖就是其中1位。

廖榮清證實，北畜董事會今天中午通過他的董事長人事案，但他是北市市場處推薦而來的，因他以前擔任過新北市果菜運銷公司董事長、新北市農業局長，與北處都有所接觸，1年前卸任果菜公司董事長。

針對被指是周錫瑋人馬，廖榮清說， 「別牽扯到政治啦！」強調他會精進專業，在畜產公司幫忙，找他的人不是柯，是1個月前黃珊珊請他來幫忙，他現在剛進北畜，還需要學習、再多看一下、再多了解一下，畢竟必須要很內行，希望竭盡所能，對北市府幫上忙。

柯文哲稍後也將在記者會回應此人事案。