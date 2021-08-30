與三星（Samsung）等多家廠商類似，華為（Huawei）一直以來也都有一年發表雙旗艦手機的策略。因此合理推論，在今年讓P50系列亮相後，花粉（華為粉絲）正熱切期待Mate50系列接棒登場。無奈受到美中貿易戰的制裁影響，微博上有博主爆料，華為因受晶片短缺影響，一年兩旗艦的策略被迫改變，Mate50得等到2022年才有望發表。

根據微博 @菊廠影業Fans 爆料，在美國對於華為的制裁結束前，華為都被迫只能維持一年一旗艦（手機）的策略。換句話說，也就是P系列、Mate系列將會輪流推出。因此他進一步表示，在今年華為已經正式發表P50系列之後，Mate50系列最快要等明年才會發表。他進一步指出，Mate50的工程機已經開始測試第一版，預計到2022年第二季末推出。

微博 @菊廠影業Fans 爆料，受晶片禁令影響，華為Mate50系列2022年才會推出，今年無望。（摘自微博）

受到晶片制裁的影響，華為今年推出的P50系列存在一個最大弱點，就是僅能支援4G，雖然當前相對5G來說，4G仍是主流，但是在不支援5G的前提下，等於是一款「沒有未來」的機種；而網路連線能力的限制，也將影響使用者體驗串流影音、3A級雲端手機遊戲等內容的整體體驗。

那麼在Mate50系列中，這個晶片窘境有望解決嗎？爆料者指出，Mate50系列預計仍舊會採用P50系列的做法，也就是推出海思麒麟晶片以及高通晶片混用，仍舊會有4G版本。至於是否有望支援5G，得看晶片禁令是否被解除，以及中國大陸的晶片技術是否有所突破。

日前傳出美國批准供應商向華為出售汽車零部件的晶片。此報導是否暗示華為在5G晶片相關採購上的禁令也將連帶鬆綁。美國商務部在8月27日作出回應，指出華為仍舊在華為貿易黑名單之內。就此來看，華為手機在取得5G晶片上，仍舊是困難重重。