【測量了「共現」現象】

當人們看到牙刷、汽車、一棵樹，或是任何一個單獨的物體，我們的大腦會自動與其他事物連結起來，使人們能夠為周圍的環境建立熟悉背景。

通過使用機器學習和大腦成像，研究人員測量了「共現」現象的程度，並確定了涉及的大腦區域位置，這項研究結果發表在《自然通訊》雜誌上。

作者約翰霍普金斯大學認知科學家米克·邦納（Mick Bonner）說：「當我們看到冰箱時，我們認為自己只是在看冰箱，但在我們的腦海中，我們也會想起廚房裡所有與冰箱有關的其他東西，這是第一次有人對這現象進行量化，並確定了它發生的大腦區域。」

【量化物體共同出現的時間】

在這項研究當中，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）心理學教授拉塞爾·愛波斯坦（Russell Epstein）使用了一個數據庫，裡面有數千張風景照片，每一張照片都標上了標籤，照片上的家庭合照、城市生活、自然風景、杯子、汽車、樹等都有標籤，為了量化物體共同出現的時間，或特定物體與其他物體一起出現的頻率，他們建立一個統計模型和演算法來計算結果，該統計模型假設你看到一個鍵盤而聯想到一支筆的可能性，或者是當你看到一個洗碗機而聯想到一艘船的可能性。

【與視覺皮層有關係】

對這些關聯進行量化後，研究人員接下來繪製大腦中處理這些關聯的區域，當研究人員用功能性磁振造影（fMRI）監測受試者的大腦活動時，研究小組向他們展示單個物體的圖片，並尋找某個反應了共現訊息的區域，該區域的就是視覺皮層中與空間場景處理相關的區域。

研究人員說：「當你在看一架飛機時，這個大腦區域會反應出代表著天空、雲層等的一切，長期以來，人們認為大腦的這個區域負責處理空間環境，同時也在編碼有關世上事物是如何組合起來的訊息。」

這是研究第一次量化視覺環境中物體之間關聯的大規模實驗，也是第一次深入瞭解視覺環境在大腦中是如何呈現的。

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資料來源：Johns Hopkins University(2021JUL 8).Team find brain mechanism that automatically links objects in our minds. Sciencedaily