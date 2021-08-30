林昀儒（中）的母親陳貴玲陪兒子出國比賽時，看到日本伊藤美誠團隊還自備電鍋料理，林父陳學宜（右）從宜蘭縣長林姿妙（左）手中接受電鍋、電子鍋。（李忠一攝）

林昀儒今天還陪學弟妹練球。（李忠一攝）

宜蘭國小安排林昀儒的小學弟、小學妹練球。（李忠一攝）

宜蘭縣長林姿妙也與林昀儒打桌球，讓林姿妙直呼開心。（李忠一攝）

林昀儒贈送給學弟妹他掛名的桌球拍。（李忠一攝）

東京奧運桌球混雙奪銅的林昀儒，今天（30日）回到母校宜蘭國小，他還將宜蘭縣政府頒發的60萬元獎勵金，捐出作為培育桌球人才，林昀儒還與學弟妹一起練球，並贈送練球的學弟妹價值4萬元日幣的桌球拍，林昀儒也感謝鄉親的支持，強調會繼續努力。

林昀儒是9歲開始打桌球並加入宜蘭國小桌球班，今天回到母校時，桌球班的學弟妹爭相與他合影，校方安排學弟妹與他打球，象徵傳承，宜蘭縣長林姿妙也試著與林昀儒對打，林姿妙笑說，「這輩子能跟林昀儒打桌球，是我最開心的一件事！」

林姿妙說，林昀儒在賽場中的表現牽動台灣人的心，也感謝林爸爸、林媽媽、學校栽培林昀儒，縣府頒發60萬元獎勵金，但林爸爸說要把錢捐作培育桌球人才，真的很不簡單。

林昀儒的母親陳貴玲曾提及在國外看到日本選手伊藤美誠團隊，自備電鍋烹煮佳肴，還笑說這是提早退休的原因之一。因此林姿妙今天也贈送林昀儒電鍋、電子鍋，希望林昀儒在國外比賽時，也能吃到美味的家鄉菜。

林昀儒表示，很開心與學弟妹見面，但其實現在每天的重點還是訓練，後續還不確定參加什麼賽事，未來巴黎奧運「沒想那麼多。」感謝大家的支持，他會繼續努力。