八三夭開心與歌迷在線上共度生日。（KKLIVE提供）

八三夭日前（8／28）舉行線上演唱會，超過萬名粉絲同樂，結束後歌迷紛紛表示還看不夠，八三夭利用社群貼心加開「After Party」直播並回應「我們這不就來了嗎？！」直播整整40分鐘除了加碼多唱了〈熊麻吉〉、〈拯救世界〉等6首安可曲，還有不少團員間的幹話與吐槽，讓悶在家的歌迷表示如同觀看演出現場、非常真實非常開心。

八三夭表示，由於疫情變化快速，一直到7月都還在想說是不是該取消今年的活動，最後決定改為線上進行時籌備時間很短，而且要怎麼把實體演唱會濃縮至線上呈現也是一種挑戰，鼓手阿電開玩笑說「總不能都只有阿璞的鏡頭，也要照顧我的粉絲吧！」阿璞也分享看到臉書回顧十年前的生日趴，當時雖然是颱風夜，但歌迷風雨無阻地把公館的咖啡廳塞爆，讓他很懷念能見面的日子，希望明年就能恢復世界巡迴。

這次線上生日趴總共演唱14首歌曲，卻來了3組嘉賓，讓歌迷大呼超值很過癮！八三夭很感謝婁峻碩、告五人與張震嶽跨刀相助外，也私下透露這次跟張震嶽合作特別感動，因為張震嶽一收到邀約時就回應自己也有在默默關注八三夭，覺得八三夭能有今天的成果且一路堅持努力是很不容易的事情，而且他也非常喜歡八三夭在表演時的渲染力，聽到這一席話猶如獲得偶像的認可，讓團員們都被暖爆。

吉他手劉逼以前每次表演完就會把吉他的pick（彈片）送給台下觀眾，這次他決定將線上演唱會所使用的pick送給收看直播的「夭怪」。阿電也承諾將送出鼓棒，但他開玩笑說「跟演唱會一樣，到時候郵差送到也要用丟的喔！」而團長小橘則異想天開回應「那我送導線好了」，被其他人嗆聲「有點誠意好不好」，大家笑成一團。

八三夭將〈最好的結局〉重新編曲，加入這次線上演出的大器弦樂編制重新推出復刻之作〈最好的結局 10th anniv.版〉，週二（8／31）將數位上架。全球人壽與八三夭也共同感謝這次參與的歌迷一起做公益，本場生日趴演出門票所得不扣除支出將全數捐贈防疫使用。