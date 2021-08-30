【四分之三的難民為極端氣候的受害者】

今年整個地球幾乎都在野火的肆虐當中，產生了空前無數的溫室氣體，這對我們地球的健康來說絕對是個壞消息，且毫無疑問地證明在氣候變遷的當下正給環境留下永久性的傷痕。根據難民觀察機構在 2021 年 5 月發表的聯合報告指出，在各國的流離失所者，有高達四分之三為極端氣候的受害者，而這個數字很有可能會繼續攀升，極端氣候所造成的空前災難，隨著氣候變遷加劇而變得更加致命，也難以預防。

【西伯利亞薩哈今年已排放8億噸的二氧化碳】

但今年的野火季節卻還沒有要結束，根據哥白尼大氣監測局（CAMS）的數據，僅在西伯利亞薩哈共和國（薩哈共和國又名薩哈共和國，是俄羅斯聯邦主體之一，屬於遠東聯邦管區）的野火就釋放了將近8億噸的二氧化碳，幾乎與德國的年排放量相同。

這是一個非常令人擔憂的現象，根據CAMS的數據來看，在整個2020年，該地區只釋放了4.5億噸，僅2021年排放量的一半，且這份數據還正在持續計算當中，因為2021年還沒有結束。CAMS的資深科學家馬克·帕林頓在一份聲明中說：「估計薩哈地區火災排放總量的增長是去年的兩倍。」

【永久凍土慢慢剝離】

依據歐洲太空總署 2021 年 8 月表示，土耳其和賽普勒斯地表溫度飆破攝氏 50 度，炎熱氣溫導致用電量大增，造成多座城市停電。高溫、乾燥、強風的天氣條件，引發各地大火頻傳，火災製造的二氧化碳釋放至大氣，更加劇氣候變遷。

野火所有的煙霧會穿越大西洋到達北美，再一次對北方森林造成嚴重破壞，根據《國家地理》報導，煙霧到達北冰洋邊緣並非前所未見，但大量的煙霧柱在今年卻直接移動到北極上空，這讓氣候科學家感到震驚。根據《國家地理》報導，高溫也導致永久凍土慢慢剝離，造成許多溫室氣體的釋放造成更長期的破壞。

根據專家所稱，冰川融化可能會在未來幾十年對全球氣候產生毀滅性的連鎖效應，而要弄清楚情況到底有多糟糕還需要數年時間。

圖片來源：NASA

資料來源：VICTOR TANGERMANN(2021AUG 21).2021 WILDFIRES SPEWED RECORD BREAKING AMOUNT OF C02. Futurism