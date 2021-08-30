台股8月中曾出現一波連9天下跌的慘況，讓不少投資人哀鴻遍野，即使近期走勢回穩，但成交量大幅縮減，今（30日）只剩下2694.56億，創下5個多月來的新低，市場觀望氣氛濃厚，這也讓高股息ETF、金融股等風險較低的標的再受青睞。有專家就建議，買進「元大高股息」（0056）等高股息ETF最適合的買點在除息後的年底，可以同時賺進價差與股息。

存股族最愛的國民 ETF「元大高股息」（0056）受益人數在7月底突破40萬人，成為首檔受益人數突破40萬的ETF，而根據台灣集中保管結算所數據，截至上周五（27日）受益人數達到45.7萬人，短短一個月增加近6萬人，顯示不少散戶都選在8月中大盤震盪時進場，應用「價低息更高」的思維。

永誠國際投顧分析師李蜀芳在《TODAY財知道》節目上點出，進場買高股息ETF的時間點，並非大家所熟知的除權息前，而是除權息之後的年底。

李蜀芳說：「有些老闆不喜歡參與除息，因此除息前股價就漲了，反而沒有填息行情，所以應該要從年底就開始布局0056等高股息ETF，才能同時賺到除權息前的價差，如果又有填息，才會產生1+1大於2的效果。」

此外，李蜀芳也強調存股的概念是無論市場行情走勢如何，仍維持機械式的操作，並非替被套牢的股票尋求解套，「股價的10年線與近10年的平均殖利率是重要的兩條線，越接近10年線或近10年平均殖利率在5%以上的都是可以參考的標的。」

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