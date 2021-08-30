國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近日穩定，但指揮中心指揮官陳時中今天透露，9月7日後沒有降級打算，但正在評估開放運動場所淋浴間及增加雙鐵運量。

指揮中心21日公布，考量國內疫情雖趨緩，但仍有零星不明感染源COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第2級，9月7日後是否有升降級考量受各界關注。

陳時中今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中表示，考量國內COVID-19疫苗施打率還沒達到6成以上，大規模降級鬆綁恐怕還不會考慮，但將小範圍逐步調整防疫強度，9月7日後研擬開放游泳池等運動場所淋浴間。

另外，因應即將到來的中秋節連假，長途疏運恐怕有其必要性，高鐵及台鐵現行運量限制於7成以下，也將考慮在9月7日後增加運量。至於台鐵觀光列車何時開放飲食，交通部已有相關規劃，等待交通部將計畫書交至指揮中心審查。

眼看開學在即，不少家長把握暑假尾巴，帶著全家大小「報復性出遊」，不少觀光景點恢復人潮，陳時中提醒，相關主管單位及縣市政府應持續執行人流管制，並呼籲這段時間仍應難免旅遊，若有外出必要性，應落實載口罩、勤洗手、保持社交距離。