外埔忘憂谷堤頂自行車道預計明年全線通行，市議員吳敏濟30日會勘聽取簡報。（陳淑娥攝）

台中市外埔忘憂谷堤頂自行車道是單車族熱門的騎乘處，黃金稻浪與冬季限定波斯菊花海一覽無遺，相當吸睛。市議員吳敏濟繼一期工程後再爭取延長，6成經費補助甫獲教育部體育署核准，預計年底前發包，最快明年7月堤頂自行車道可全程通車。

市議員吳敏濟30日會勘表示，忘憂谷的知名度打開之後，眾多遊客慕名前來，欣賞一年二度的黃金稻浪與冬季專屬波斯菊花海，騎乘自行車慢遊是最好的選擇，特別是堤頂視野遼闊，大甲溪中下游數十公里視野無任何阻礙。

吳敏濟指出，很高興二期工程經費補助剛獲體育署核准，堤頂自行車道將全線通行無阻。計畫涵蓋甲后線自行車道忘憂谷支線、后豐鐵馬道優化改善工程，以及后里馬場路、公安路、四月路新闢自行車路網。

水美里長陳俊樑表示，2年前啟用的一期工程位於三崁里，當時就請吳敏濟議員繼續爭取水美段，讓騎行更順暢，直通大甲，如今得到體育署核准，要感謝吳敏濟和市府的支持。

忘憂谷支線開發者、大甲自行車協會前理事長黃國慶指出，該路線是順著大甲溪北岸防汛道路，有了堤頂自行車道後，二側有護欄安全無虞，不和汽車爭道，既可提升安全性，也可放鬆心情欣賞全線風光。

台中市觀旅局觀光工程科長廖偉志表示，本次工程重點在於忘憂谷支線的堤頂自行車道二期工程，一期工程位於東端深處的磁瑤堤防三崁段，長度2公里，市府計畫在一期堤頂自行車道西端，興建一座懸臂橋跨越十餘公尺大排水溝，銜接西端的水美段磁瑤堤防，直到忘憂谷入口處的生態公園附近，長約990公尺，堤防終點將興建一座觀景平台。

本項工程包括后豐鐵馬道標線及導覽牌面優化，新闢后里馬場路、三豐路、公安路、四月路，（龍貓支線）接忘憂谷支線，直到大甲火車站。

觀旅局指出，本計畫路線行經兩大路網-綠蔭暢遊線及海線逐風線，沿途景色變化豐富，提供遊客更多元的遊憩方式，總工程經費 1794萬5000元，體育署補助6成，市府自備4成。