新北市今新增確診3人，分布在永和、板橋、土城區各1人，新北市長侯友宜表示，這3人CT值都超過30以上，不具傳染力；針對三峽個案，新北也已同時啟動血清抗體檢驗，10人結果都是陽性，代表都是舊案，新北在這段期間，確診個案都是CT值超過30、陪病看診篩檢出的個案，呼籲中央針對不具傳染力的個案嚴格面對，制定SOP快速抗體檢驗流程，追源頭釐清。

侯友宜說，今日新增確診3人，土城個案在5月14日跟朋友同住，朋友是確診個案，個案在8月16、19、20日陪同朋友住院，前幾次採檢都是陰性，但在28日採檢陽性，CT值是38，比較不具傳染力，應該屬於舊案。

板橋個案則是在28日陪家人到醫院看長輩，採檢後呈現陽性，CT值30.46，且同住父母和親屬都是陰性，推測應該也是舊案。另外，永和個案是陪先生到台大醫院回診，29日先生轉病房住院，個案採檢陽性，CT值超過30，目前2案都在疫調中。

針對昨日三峽個案，侯友宜也說，新北市改變策略作法，三峽10位確診已同時做血清抗體檢驗，結果都是陽性，代表這些個案都是舊案、無症狀確診者，研判超過1、2個月時間，而這類舊案、沒有傳染力的個案在新北市的比例愈來愈多，且都是在陪病看診中篩檢發現，因此呼籲大家還是要出來篩檢，新北也將針對這類個案加驗血清抗體，釐清感染時間。

侯友宜說，建議中央採取不同的疫情策略方式，針對不具傳染力的個案嚴格面對，制定快速抗體檢驗流程，制定SOP快速抗體檢驗流程，才可以了解舊案多久時間感染，釐清感染源頭，因應不同狀況應該有不同的策略和戰略。