46歲余姓通緝犯今天（30日）上午10時許，騎乘機車行經新莊公園路，見到新北市新莊警分局福營派出所馬姓及楊姓警員，余男心虛加速逆向逃逸，行經復興路時不慎撞上另名機車騎士，造成自己右腳骨折遭逮，新莊警方核對身分確為余男無誤，送醫包紮後解送新北地檢署歸案。

新莊警方表示，余男涉多起竊盜案，遭新北地檢署發佈2條竊盜通緝，其中1條是得入監執行70天的竊案。

警方指出，余男今（30）日上午騎車到新莊找朋友，見新莊警分局福營派出所馬姓及楊姓警員，就心虛立即騎乘機車加速逃逸，一路逆向行駛約百公尺後，於復興路一段127巷口，撞上50歲謝姓男騎士，余男摔車滑行數公尺後停下，謝男則受輕微擦傷。

通緝犯余男車禍後痛得哇哇大叫，警員趕到後向他表示，「你跑什麼？幹嘛跑？」警方看余男脫下安全帽，發現果然是余男，由於余的右腳踝骨骨折，經送醫包紮後，被帶回派出所偵訊；警訊後，將余男解送新北地檢署歸案。