澳洲政府正在考慮制定新法，以強化對蘋果和Alphabet旗下谷歌等科技巨頭數位支付服務事業的監管。

澳洲財政部長佛萊登伯格（Josh Frydenberg）表示，他將「審慎考慮」此事，也將考慮政府委託研究報告的其他建議，以了解支付系統是否跟上科技進步和消費者需求的變化。

在澳洲，近年來迅速成長的Apple Pay、Google Pay和中國微信支付（WeChat Pay）等科技公司提供的金融服務目前並未被劃定為支付系統，使這些支付工具迄今仍處於監管體系之外。

佛萊登伯格在《澳大利亞金融評論報》發表的文章中表示，如果最終我們不採取任何措施改革目前的框架，那麼決定我們支付系統未來的將只有矽谷，然而支付系統是我們經濟基礎建設的一大關鍵。

本月早些時候，國際清算銀行（BIS）即呼籲全球金融監管機關盡快開始著手處理科技巨頭日益升高的影響力，以及谷歌、臉書、亞馬遜和阿里巴巴等集團掌控的大量數據。

澳洲政府委託的研究報告建議應授權政府將科技公司劃定為支付服務供應商，以清楚劃分數位錢包的監管狀態。該報告亦建議政府和產業共同為更廣泛的支付生態系統制定策略，並為已經開發的支付系統制定一個單一、整合的核可規定。

目前負責劃分支付服務供應商的澳洲央行出具報告指出，個人卡交易透過數位錢包進行的支付占比在2019年達到8%，較2016年的2%大幅成長。

澳大利亞聯邦銀行（CBA）估計，在截至3月的一年當中，數位錢包交易額增加了一倍多，達到21億澳元，該銀行並敦促監管機關解決「競爭問題」，並考慮使用數位錢包的安全議題。