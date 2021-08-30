30日，根據馬來西亞航空委員會（MAVCOM）最新調查，當地航空乘客數量急速萎縮，2021年預計將年減77%至80%，遠遠超過4月份年減23%到29%的預估值。馬來西亞因為疫情嚴峻，6月曾宣布要封城3個月。

MAVCOM預估，2021年航空乘客數量大概在530萬到610萬人之間，而4個月前預估值為1900萬到2100萬人次。最新調查是有把載客率較低與座位數需要較長的復甦期給考慮進去。

MAVCOM指出，2021年當地航空乘客量估最多為690萬到780萬之間，最少的話，應該只有420萬到480萬左右。不過，對完整接種過兩劑的乘客放寬禁令下，大馬國內短途旅行可望增加。同時，預計2021年貨機運貨量也可增28%左右，有望恢復至疫前水平。

MAVCOM坦言，航空業仍深陷重災區。雖然，國旅短班可能增加，但復甦力道卻很難抓。因此，如何有效地管控成本，就是各家航空公司與機場營運業者的重中之重。

馬來西亞第2季期間，有大概130萬名航空乘客，不過在2020年同期更少，僅80萬名。相反地，因為目前市場對新冠疫苗、醫療設備、防護用品、家電與電子用品的需求還是很旺盛，再加上電商盛行，因此上季貨機運載量年增80%。

馬來西亞主要貨機業者將繼續擴大飛行航班，Raya航空與World Cargo航空也把航行執照升級，將可執行定期航班任務。2021上半年，MAVCOM共受理批准34條航線，其中38%跟中國大陸有關。至於2020上半年，則有27條航線。