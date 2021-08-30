法國央行行長Francois Villeroy de Galhau周一指出，法國和歐元區經濟應該會在2022年初重返新冠疫情前的水準。

Villeroy同時身兼歐洲央行(ECB)政策制定官員，周一接受法國BFM商業廣播訪問表示，現階段沒有通膨上升的風險。