《國際經濟》法央行行長：明年初經濟重返疫前水準 15:252021/08/30 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國央行行長Francois Villeroy de Galhau周一指出，法國和歐元區經濟應該會在2022年初重返新冠疫情前的水準。 Villeroy同時身兼歐洲央行(ECB)政策制定官員，周一接受法國BFM商業廣播訪問表示，現階段沒有通膨上升的風險。 《國際經濟》原料、疫情、升息 韓企頭上3頂烏雲 智慧機械、5G 投抵延長年限 財經兩部拉鋸 #Villeroy #法國 #國際經濟 #央行行長 #前水準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》脫歐後缺卡車司機 英拒發臨時簽證 10:022021/08/30 財經 前國際奧會主席羅格逝世享年79歲 北京倫敦奧運成典範 12:542021/08/30 體育 《商情》需求前景樂觀 期錫連4漲 10:192021/08/30 財經 《商情》供應擔憂 上海鋁價觸13年高點 14:172021/08/30 財經 Fed不升息 美元中箭落馬 人民幣趁勢挑戰？ 05:202021/08/30 財經 社論－報告總統，起風很久了！ 04:102021/08/30 財經要聞 《電纜股》聲寶打造雙品牌 10月瑞智冷氣上線 14:172021/08/30 財經 《國際經濟》日7月零售銷售年增2.4％連5紅、月增1.1％ 09:452021/08/30 財經 《國際經濟》英國擬明年底前 完成CPTPP談判 12:352021/08/30 財經 疫後拚經濟 中市追加預算達84億 04:102021/08/30 地方新聞 《國際經濟》秋季熱門潛力股 華爾街頂級分析師點名這5檔 11:272021/08/30 財經 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 存股族注意！想同時賺價差、股息？專家曝0056超爽進場點 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 台電離岸一期完工 2020風機數跳票7成 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。