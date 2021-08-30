陳亮達完成首次帕運挑戰。(體育署提供)

2020東京帕拉林匹克運動會，中華隊18歲游泳選手陳亮達今天(30日)上午8點在男子S7級100公尺仰式預賽，以1分18秒28成績總排名第9、無緣決賽，個人首屆帕運賽事到此結束，他形容是「夢想達成了一半。」

陳亮達這次東京帕運參加3個項目，先前在男子SM7級200公尺混合式預賽止步、男子S7級400公尺自由式決賽排名第8，今天參與個人最後一項賽事也是主項男子S7級100公尺仰式，以1分18秒28成績排名分組第4、總排名第9，沒能躋身前8名決賽。

「成績還可以，主要還是速度游不太出來，但這問題短時間內沒辦法這麼快解決。」雖沒能改寫自己在去年全國身心障礙國民運動會締造的1分16秒45全國紀錄，不過以今年來到帕運前的備戰狀況，陳亮達表示，這樣的表現與自己所預期的相差不大，可以算是還不錯，也十分享受比賽。

從3歲起為了防止大腿萎縮而接觸游泳，陳亮達15年來靠著堅持和努力，游進世界身心障礙者的最高殿堂，他透露：「大概從2004年北京開始知道帕運這個比賽，也把它當目標，但那時候還沒確定自己什麼時候能游到，直到2018年亞帕運（奪兩面銀牌）之後，才覺得自己應該有機會。」

儘管訓練再辛苦、再疲倦，樂觀的陳亮達沒想過要放棄，他笑著表示：「還是會覺得累啊，但想說再練個幾天就要比賽了，就還是游，撐過去就好了。」談起這次生涯帕運初體驗，陳亮達形容「夢想達成了一半」，他說：「就是希望表現可以越來越好，能多好就多好。」

有別於過往參與其他國際賽事，陳亮達感受到今年來到帕運受到更多人的注目，「突然受到很多的關注，也比較多媒體報導，有好有壞，好的是可以讓更多人知道有這群人在努力，但相對還是有一些壓力，因為大家都在看。」第一次來到日本卻因疫情因素沒有機會再多停留，回到台灣之後，陳亮達新的目標是備戰明年杭州亞帕運，「希望每個項目都可以游好，提升自己的能力。」

明天(31日)中華隊主要賽程，由桌球TT9-10級別女子雙打田曉雯、林姿妤上場，歡迎全民繼續為帕運英雄加油打氣。