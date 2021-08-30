為了防疫，嘉義市南興國中管樂班學生帶管樂鑽入透明帳裡吹管樂。（廖素慧攝）

嘉義市南興國中學生吹完管樂後，清消透明帳。（廖素慧攝）

嘉義市南興國中「管樂帳」附掛小電風扇。（廖素慧攝）

嘉義市嘉北國小用「水管加保鮮膜」隔間，學生在裡面吹管樂器。（廖素慧攝）

嘉義市南興國中管樂班為防疫兼顧上管樂課，特別採用了「蛹室」吹法，學生在幾乎密不透風的個人帳篷裡吹奏管樂，學生說，裡面附有小電風扇，每堂課上45分鐘，休息10分鐘，最多試過撐1小時，還可以。

南興國中校長柯博議指出，學校老師在電商平台搜尋很多防疫神器資訊後，找到這款透明帳篷，目前準備了約80個，有中型、小型2種尺寸，低音號剛好適合中型，小號可用小型的，每個單價1000元有找。

分別吹奏低音號、小號的2名學生，帶著樂器進入透明帳後，拉鏈拉起來把自己密閉在帳裡，只有帳頂處附掛1個小電風扇，在裡面吹低音號及小號仍然很響亮，約1、2分鐘後，2名學生還是滿頭大汗。

嘉義市政府教育處長林立生說，這款透明帳原來的用途是野外露營個人用的防風防塵帳篷，南興國中師生為了上課兼防疫，用來當學生個人用的吹奏「蛹室」，契合南興國中管樂團以「勇士賽德巴克萊」為主題的演奏。

林立生說，嘉北國小管樂班老師陳信劭，把常見的水管和工業用保鮮膜作成一座隔屏，配合口罩和面罩，當作學生練習管樂之用，體積大，但重量輕，很好使用，每座造價250元；各校音樂班發揮創意，花最少錢做好防疫。