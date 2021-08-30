第一銀行盜領案 最後1嫌安德魯今晚遣返出境 15:382021/08/30 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第一銀行盜領案，最後1嫌安德魯(圖中)今晚遣返出境。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 犯下震驚國際的第一銀行ATM盜領案的3名外籍嫌犯，被捕後已先後入監服刑並出獄，其中2名外籍歹徒，均已在去年服刑期滿遭遣返出境，剩下最後一名犯案服刑的安德魯（Peregudovs Andrejs），30日晚間服刑完畢，移民署將在30日晚間將他遣返出境。 第一銀行盜領案最後一名涉案男子安德魯今服刑期滿，移民署專勤隊將立即執行驅逐出境，遣返其母國拉托維亞。（圖／本報資料照） 安德魯今年1月間已經服刑期滿，但判決中的50萬罰金未能繳清，因而改服勞動役，今服役完畢後出獄，移民署專勤隊提解出監後，執行後續強制驅逐出國，預計將從桃園機場遣返母國拉托維亞。 企金領域表現優異 傅瑞媛 9月任華泰銀總座 冒用兒帳號 大叔騙國中女傳裸照 #遣返 #出境 #第一銀行 #盜領案 #最後一名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社團法人9／1起可以開戶加密貨幣交易 18:532021/08/29 財經 印軍抗陸絕招再遭挫敗 外國合作者因這問題陸續退出 23:272021/08/29 軍事 校園反毒 萬名學童搶當NO.1英雄 04:102021/08/30 焦點新聞 1分鐘讀財經》塞港運價飆 歐美耶誕節很多貨品買不到 08:202021/08/30 財經 預約BNT竟出現已打過第一劑 她傻眼：不能打疫苗了 11:332021/08/30 生活 封城也沒用 澳洲新南威爾斯州單日確診創新高 16:422021/08/29 國際 滾水燙死女友愛貓「茶茶」 新北動保處怒將冷血男函送地檢署 13:492021/08/29 社會 《國際經濟》秋季熱門潛力股 華爾街頂級分析師點名這5檔 11:272021/08/30 財經 氣立現金股利將調為1.497元 看好今年營運 12:092021/08/30 財經 女要匯款給網友 警要求開視訊 騙子秒掛電話 11:372021/08/30 社會 珠寶大盜偷遍賣場 跑不過員警落網慘呼：讓我喘一下 10:542021/08/29 社會 社會熱門新聞 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 第一銀行盜領案 最後1嫌安德魯今晚遣返出境 - 社會 應召女技巧太好 男客癱軟床上想喘一下結果慘了 - 社會 土豪過世4千萬房產全給長子 次子靠這理由打贏官司 - 社會 美魔女為養15歲兒咬牙下海 處女秀一進飯店遭「封鎖貞操」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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