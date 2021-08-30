犯下震驚國際的第一銀行ATM盜領案的3名外籍嫌犯，被捕後已先後入監服刑並出獄，其中2名外籍歹徒，均已在去年服刑期滿遭遣返出境，剩下最後一名犯案服刑的安德魯（Peregudovs Andrejs），30日晚間服刑完畢，移民署將在30日晚間將他遣返出境。

第一銀行盜領案最後一名涉案男子安德魯今服刑期滿，移民署專勤隊將立即執行驅逐出境，遣返其母國拉托維亞。（圖／本報資料照）

安德魯今年1月間已經服刑期滿，但判決中的50萬罰金未能繳清，因而改服勞動役，今服役完畢後出獄，移民署專勤隊提解出監後，執行後續強制驅逐出國，預計將從桃園機場遣返母國拉托維亞。