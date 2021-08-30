華碩電腦與新竹臺大分院宣布雙方簽署合作備忘錄(MOU)，將以AI創新科技深化醫療語音辨識系統，快速完成精準病歷紀錄，提供高效能臨床服務及行政會務工作，開創語音病歷新紀元。此外，新竹臺大分院也同步導入華碩Zenbo Junior平台，發展社區高齡長者關懷與長照規劃願景。

華碩營運長謝明傑表示：「科技創新是發展智慧醫療、提升長者照護服務品質與增進醫務工作效能的重要關鍵。」華碩將與醫護共創智慧醫療新典範。新竹臺大分院余忠仁院長表示：「面對後疫情時代，未來醫療與人工智慧結合更是刻不容緩。我們很高興與華碩合作，協助醫護及行政人員，在病歷紀錄、表單紀錄及會議紀錄方面，能更精準快速，大幅節省時間增進工作效率，並共同整合遠距協作、行動醫療及人工智慧，透過創新科技來發揮醫療最大綜效。」

新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長表示：「AI是智慧醫療致勝關鍵之一，我們很榮幸與華碩聯手，透過各項創新科技的導入，將可減輕醫護工作、提升醫療品質與醫病溝通。而因應高齡化長者的照護服務需求，採用Zenbo Junior平台，盼藉由雙向互動、遊戲與認知訓練，延緩長者認知退化，也提供家屬喘息的機會，更透過自然語音互動，促進醫療照護產業創新與發展。」

新竹臺大分院余忠仁院長亦表示：「為推動智慧醫療，今年五月不僅成立『新竹臺大分院智慧醫療創新中心』，並於生醫醫院竹北院區打造場域供合作方測試展示，以利研發成果導入臨床應用，落實相關合作案。未來亦持續結合產業及學術資源，將科技應用於醫療服務，推動更多前瞻性合作，提升國人健康福祉與臺灣醫療產業升級。」

此次華碩與新竹臺大分院合作之醫療語音辨識系統，醫事人員能以「說即寫」的語音方式來製作病歷及會議紀錄，打破傳統的手寫或繕打方式，在向病人問診、說明或衛教的當下，也同步完成了病歷書寫，將是醫療病歷史上的一大重要突破。而Zenbo Junior成功整合語音與語意解析、影像辨識、路徑規劃等技術，於健康醫療、教育與金融等場域皆發揮創新應用，此新竹臺大分院合作案預期將為長者照護品質挹注嶄新能量。