雲林縣政府30日公布新增境外移入確診個案1例，案16101為本國籍19歲男性，長年居住在印尼，本月27日返台就學入境，持有3日內PCR檢驗陰性報告，入境時無症狀，於外縣市集中檢疫所居家檢疫，期間無不適症狀，29日採檢結果PCR陽性，目前在外縣市醫院治療。

雲林縣長張麗善表示，案16101並未回到雲林縣，所以沒有相關足跡，也沒有進行匡列，請縣民不要過於擔心，但平日還是要做好個人防疫措施。

張麗善說，因應大專院校將於9月陸續開學，目前雲林縣配合中央規範滾動式調整，訂定雲林縣9月1日開學防疫指引，包括學校教職員工及工作人員，應符合完成疫苗第1劑接種且滿14日的入校條件。

疫苗第1劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。

張麗善說，考量縣內教職員快篩需求，縣府30日啟動「110學年高中職以下教職員工開學快篩專案」，30、31日於各醫院提供縣教育處造冊的教職員快篩服務，請務必依學校通知時間及地點前往。