王姓女子與友人到夜店慶生，拿走其他客人給舞者的小費，舞者友人在Dcard發文公審「偷錢的蝦妹」，事後王女友人澄清王當天喝醉，她們有將4張百元鈔丟回舞台，雙方互控侵占、妨害名譽，台北地檢署30日將雙方不起訴。

王女去年12月中旬與姊妹淘穿護士服，到信義區夜店慶生，當時台上進行變裝皇后的秀舞表演，有客人把多張百元大鈔丟到台上，作為打賞舞者小費，王女就順手撿起來。

當天舞者的友人在場，拍到王女撿走小費的過程，在Dcard公布影像，指稱穿著護士裝女客是「偷錢的蝦妹」，王女朋友上網澄清，指當天王女喝醉失態，她們發現王拿走小費，有將錢還回出去。事後雙方互控，王女被控侵占，爆料的舞者友人則被告妨害名譽。

檢方調查時，王女辯稱她喝醉，不記得當天發生什麼事，不滿對方把她po網公審，但檢方依據現場錄影畫面，認為王女是酒醉撿鈔，協調雙方和解後，分別撤告或表示不再追究，因此全部不起訴。