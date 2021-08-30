外資再買超212億元、權王重返600關，季線到手、17400在望。美FED放鴿激勵美股上周五收高，標普500、那指雙雙寫下新頁，亞股今日也一片漲聲，台股不落人後，繼上周五強勢攻返17200關後，晨盤續開高34點，隨後在晶圓雙雄、貨櫃三雄等權值大軍領漲下，電金傳齊攻敲門17300關，近午買單再拉抬萬海(2615)、四維航(5608)、中航(2612)、長榮(2603)等貨櫃航運股，大盤得以站穩17300關，尾盤買單再次進場拉抬國泰金(2882)、新光金(2888)、開發金(2883)、台新金(2887)、聯電(2303)、鴻海(2317)、欣興(3037)、南電(8046)等重量級權值股，激勵指數急漲近百點，終場勁揚186.59點、收17396.52點，惟總成交值續縮至2694.86億元。

籌碼面，今日外資再擴大買超212.3323億元，投信買超8.1945億元，自營商買超19.1306億元，三大法人買超239.65億元；外資本月以來賣超降至171.27億元，今年以來仍賣超5359.46億元。技術面，5日RSI為77.27、10日RSI為61.37，9日K值為82.84、9日D值為63.36，20日乖離率為1.77。

盤面上，BDI漲0.95%、連六周收紅，BCI漲1.97%，激勵散裝航運族群今日揚升，四維航漲4.2%、慧洋-KY(2637)漲1.91%、裕民(2606)漲1%、新興(2605)漲1.46%，惟長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)午後漲多賣壓轉強、紛紛壓低收黑，拖累航運類指翻黑收低。中國需求好轉，鐵礦砂上周漲14%，帶動中鋼(2002)收漲1.63%、中鴻(2014)漲1.2%、燁興(2007)漲6.67%、中鋼構(2013)漲5.1%、運錩(2069)漲3.3%，亦推升鋼鐵類指續約1%。面板Q4雜音多，今日群創(3481)跌1.14%、友達(2409)跌0.55%、彩晶(6116)跌1.5%、明基材(8215)跌1.02%，拖累光電類指逆勢收黑0.27%。

個股方面，台積電受惠FED放鴿後，多家外資點名看好，今以602元開出、市值回升至15.61兆元，終場收605元，為睽違31個交易日後、重登600關；鴻海(2317)今日上檔面臨5日線、月線雙重反壓，盤中雖整場於平盤下狹幅整理，惟臨收多頭積極搶進，激勵股價翻紅收在今日最高1.9元、漲幅0.93%，月、季線一次到位。

分析師指出，台股明日將收月線，指數本周在季線17375點面臨壓力，除了內資動向，美、中製造業PMI及非農就業數據也將影響台股走勢，另，周二盤後MSCI季度調整生效，需多加關注引發的相關效應。

展望後市，分析師指出，近期觀察到國際資金積極轉進金融股，而外資投資金融股有主要四大原因，包括金融股陸續進入除權息旺季且平均殖利率約4.5％，具吸引力；金控獲利超優於預期，尤其壽險、證券型金控投資獲利突出；航運、科技股漲多動盪，資金可望轉進防禦性較高的金融股；市場對於未來升息有一定的預期，可多留意金融股表現；另，第四季營運展望佳業績題材股，包括晶圓代工、矽晶圓、IC載板、車用電子、散裝航運、美國房市概念股等，也可多加關注。