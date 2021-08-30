OPPO繼8月初率先推出Reno6系列兩款機種上市熱銷後，今(30)日再宣布推出Reno6 Z，該系列成員正式到齊，Reno6 Z採用聯發科(2454)天璣800U處理器，預計在9月1日起正式上市。

在硬體規格部分採用聯發科天璣800U處理器，不僅支援5G+5G雙卡雙待，更有5G雙載波聚合技術，記憶體搭載8GB RAM和128GB ROM，外接記憶體最高支援至256GB microSD，另有內存擴展技術，當原生8GB RAM記憶體不足時可額外選擇最高5GB ROM作為儲存空間，即使同時開啟多個應用程式使用，Reno6 Z也能運行流暢。

Reno6 Z主打強大鏡頭組與影像能力，配置6400萬畫素三鏡頭和3200萬畫素前鏡頭，並推出全新的光斑人像拍照和AI調色大師功能，期待以人像專家的角色為喜愛拍照的廣大使用者提供影像和創作力更全面的選擇。

OPPO Reno6 Z搭載6.43吋AMOLED屏幕，Reno6 Z螢幕佔比高達90.8%，並擁有Netflix HD和Amazon HD影片雙認證。Reno6 Z配備4310mAh大電池和30W VOOC 4.0閃充，並搭載HyperBoost4.0及多重散熱系統，確保使用過程中保持流暢並有效防止手機過熱。

OPPO Reno6 Z自9月1日起正式上市，於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店及各經銷通路販售，9月10日起於各大電信門市全面開賣。