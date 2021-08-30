大安農會31日晚上6點半將於臉書「飛天豬‧安農」粉絲團開播「ANNO安心購直播活動」。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

受疫情衝擊，加速消費者生活型態改變，越來越多民眾由實體店購物改為線上消費。台中市大安區農會率先其他農會首設臉書直播賣農特產，31日晚上6點半於臉書「飛天豬‧安農」粉絲團開播「ANNO安心購直播活動」，包括「大安禮尋肉鬆禮盒」、「安心團圓烤肉組」限量限時下單買1送1，想搶好康的民眾手腳要快！

大安區農會總幹事蔡建宗指出，宅經濟崛起，消費者不須出門，透過網路媒介，使用電腦、手機即可方便快速完成消費購物，為配合網購新趨勢，大安農會改變以往銷售型態，透過臉書線上直播，搭配限時限量優惠，銷售在地特色農特產品。

蔡建宗表示，直播銷售由農會職員全力研究及籌備，反覆於鏡頭前練習，率先其他農會首設臉書直播方式，向民眾介紹優質農特產品，因應中秋節來臨，此波僅開賣兩檔，未來將常態進行直播開賣，並融入介紹當地人文及特色，也會有芋頭達人、養豬達人等現身說法，未來直播賣農特產方式，將佔銷售管道的3成。

大安農會31日晚上6點半將於臉書「飛天豬‧安農」粉絲團開播「ANNO安心購直播活動」，榮獲台灣農業百大精品等多項獎項產銷履歷「大安禮尋肉鬆禮盒」、採用在地大安肉品市場百分之百產銷履歷豬隻「安心團圓烤肉組」，皆為農會熱銷搶手商品，大安農會為回饋消費者支持，各限量30組，直播限時下單買1送1，且享有免運優惠。

大安農會指出，疫情期間，帶動消費者線上購物需求增加，大安農會除了以線上直播銷售方式，在台中市專為農民、農產品設立的線上蔬果平台「普利共好商城」也能選購大安區在地特色優質農特產品：生鮮豬肉、香腸、貢丸、滷味、米禮盒等等，在家吃自己烹煮的產銷履歷料理，兼顧健康管理及自我防護。