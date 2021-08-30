首批BNT疫苗將於近日抵達台灣，到時將優先提供給12歲到17歲的學生施打，有立委呼籲應該要讓大學生、研究生先完成接種。藍委鄭正鈐昨(29日)更在臉書指出，當大學師生都還未接種疫苗的情況下來看，校園即存在著3項風險。

鄭正鈐指出，大專校院即將陸續開學了，以目前疫情的現況來看，多變且兇猛的病毒是沒人可以預測，下一波會何時爆發，但以大學師生都還未接種疫苗的情況來看，將存在著許多的風險，分別是第一，學生自各地回到校園；第二，目前疫苗施打是按照年齡往下開放，12至17歲學生目前規劃採校園集中接種等方式施打，如此也變相的宣告18至22歲將成為最後順位。

另外，鄭正鈐指出，第三，在學校中會接觸到最多人的莫過於授課教師，高中以下教職員已經被納入第七順位施打，更何況大專校院教職員沒有被納入，跟學生一樣，都沒有受到疫苗保護。

正因如此，鄭正鈐呼籲教育部，應儘快完成大專校院防疫指引並提前公布、配合各校新生體檢，為全校學生施打疫苗、儘速將大專校院教職員納入第七順位。