北北台南家扶的5位媽媽帶著孩子代表出席，感謝陳楊麗蓉阿嬤延續50年的愛心不間斷。（張毓翎攝）

30日是陳楊麗蓉阿嬤（中）鼓勵媽媽們堅強活下去、為孩子打出一片天。（張毓翎攝）

86歲陳楊麗蓉阿嬤每年在亡夫忌日捐助單親媽媽，迄今已有548人受助。30日是她亡夫忌日，陳楊麗蓉阿嬤捐款60萬元，幫助雲嘉南4個家扶中心的20位單親媽媽。「嘸管暗暝有多長，天總是攏會光」家扶基金會前副執行長周明泉說，陳楊麗蓉一輩子省吃儉用，50年來捐款逾2000萬元，只為幫助困苦的單親媽媽度難關。

陳楊麗蓉26歲時丈夫因病去世，她重拾夫家銷售屋瓦的舊業，獨自扶養2名幼女長大，奮鬥10年後開始有賺錢，她總會在先生忌日時捐款，幫助與她同樣面臨喪偶的媽媽們，自1972年起到現在已投入1130萬元，捐助548位媽媽重生；連同2007年捐1000萬元成立寒梅基金會，總金額達2130萬元。

1981年時任台南縣家扶中心社工員周明泉的一封信，陳楊麗蓉與家扶開始結緣，並從1993年開始嘉惠家扶中心的單親媽媽。周明泉說，陳楊麗蓉阿嬤一生勤儉，即使天氣炎熱從不開冷氣，有時就連電風扇也捨不得開，只拿扇子搧風散熱，而省下來的錢，她拿去幫助生活困苦的單親媽媽。

陳楊麗蓉有如單親媽媽的「活菩薩」，從1972年1戶捐5000元到現在1戶3萬元，維持50年不曾間斷，捐款資助許多單親媽媽，2011年更獲頒為台南市政府「卓越市民」榮譽。陳楊麗蓉阿嬤今出席北台南家扶受贈活動，她說，單親媽媽沒有悲觀的權利，並鼓勵媽媽們堅強活下去、為孩子打出一片天。