趙薇最近捲入劣跡藝人風波，過去作品遭全面除名、下架，據知連她當年犧牲形象跟「星爺」周星馳合拍的《少林足球》也在下架列表中，而該片2001年7月上映，到今年正好滿20周年。傳聞趙薇當年頂著光頭現身大螢幕時，雖然讓觀眾笑稱是「一大亮點」，卻讓一手捧紅她的瓊瑤不太開心，甚至親自打電話給愛將趙薇痛罵：「妳毀了我的一切」。

據《香港01》報導，今年適逢《少林足球》上映20周年，不少當年的傳說也被挖出，報導指出，當時參加瓊瑤文藝戲走紅的趙薇原本興高采烈答應參加周星馳的電影，而周星馳事前就預告這部片需要扮醜，讓當時積極想要轉型的趙薇連忙表示不介意，亂髮、長青春痘或臉上有疤，趙薇都接受，更配合周星馳做出許多誇張表情。

趙薇演出《少林足球》傳被瓊瑤痛罵。（圖／翻攝自微博）

然而之後周星馳希望趙薇能在片尾剃光頭亮相，讓趙薇難以同意，最後只好硬著頭皮戴頭套演出，然而因戴頭套造型不自然，才讓周星馳急中生智冒出一句台詞：「你快點回火星吧！地球是很危險地」。恩師瓊瑤看了電影更是火冒三丈，直接打給趙微開譙：「是誰讓妳去演這麼醜的角色，妳毀了我創造的一切」，表示自己已將趙薇「可愛、漂亮」的形象塑造成功，才更不捨這部片所有正面印象一夕摧毀。

李卉被封首代星女郎；葛優當年拒絕演出《少林足球》。（圖／翻攝自李卉GZ微博；中時資料照片）

此外，吳孟達所演出的過氣教練一角原定演出的演員其實並非達叔，而是葛優，但葛優前後3次以「不適合」打槍周星馳，才找來吳孟達幫忙。片中有段女路人搞笑滑倒的鏡頭，據知是女星李卉演出，她當年以「首位星女郎」名號簽入周星馳旗下，卻因表現不佳，最終戲分被剪到極少。另傳由於片中有很多向李小龍致敬的橋段，讓當時的A咖謝賢點頭參加演出，不管片酬多寡都無所謂。