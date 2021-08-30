因為Delta變異株流行，美國佛州染疫患者大增，住院率上升導致氧氣需求提升。

Delta變異株持續讓美國新冠疫情惡化，包括佛州在內等南部4州，除了醫護人手、床位嚴重不足外，更重演春天印度第二波疫情下大缺氧的慘況，佛州醫生表示，Delta病毒「正在吃掉」人們的肺臟，患者「死亡速度更快」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Delta病毒流竄，包括佛州、德州、南卡羅來納州、路易斯安那州等南部4州的確診數及住院數持續上升，原先當地醫院面臨床位、醫護人手不足的問題，現在各大醫院開始為氧氣不足苦惱。

醫療保健改善公司「Premier」的主管克蘿絲（Donna Cross）表示，醫院趕不上氧氣需求的速度，她說一般狀況下，一個氧氣瓶會裝90%滿，等用到剩30-40%才會再重新填充，這些氧氣量到真正填充前至少還能撐個3至5天，不過現在醫院氧氣瓶通常會用到剩下10至20%的量，1到2天內就會用罄。

她說就算氧氣瓶重新填充，最多也只能填充至50%，「情況非常危急。」

佛州28日創下全美最高的住院率，每10萬人中有75人因新冠住院，前一天創下疫情以來單日最高確診數紀錄，每10萬人新增690.5人確診。

佛州醫院瀕臨崩潰。

佛州朱庇特醫學中心（Jupiter Medical Center）加護病房醫生哈達德（Ahmed Elhaddad）表示，對於不斷看到人們因為沒打疫苗而死亡感到挫折。

他說Delta病毒「正在吃掉」人們的肺臟，導致患者倒下，「我們看到染上Delta病毒的患者，死亡速度更快。」而且這一波疫情主要集中在30、40、50歲的患者，「他們渴望氧氣，而且他們快要死了，但是很不幸地，這一輪裡他們死得更快。」

拜登政府首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）引述華盛頓大學（University of Washington）的預估模型指出，美國至12月可能會再增加10萬人死亡，「現在發生的事是完全可以預測及預防的。」

哈達德指出，他的加護病房裡，沒有一位新冠患者有打過疫苗，他也從沒看過任何接種過疫苗的人因新冠死亡。

哈達德說：「沒有特效藥，我們唯一知道的是，疫苗能夠預防死亡，預防患者住進加護病房。」

目前美國仍有8000萬人符合疫苗接種資格卻沒有打疫苗。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，截至28日，佛州只有52.4%人口完整接種疫苗，南卡、路易斯安那州、德州的完整接種人數都不到50%。