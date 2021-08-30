「就決定是你了！」精靈寶可夢3D寶貝球造型卡在2019年掀起搶購熱潮，悠遊卡公司再度取得獨家授權，推出「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，9月1日起在全家便利商店搶先預購。

還記得2019年悠遊卡首發「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」的瘋狂程度嗎？當時限量發行1.4萬張瞬間秒殺，可見粉絲對精靈寶貝球的熱情。今年寶貝球再升級，推出進階版「高級球」，採白、黃、黑設計，在原創動漫故事中，是比紅白球性能更好的球，也更容易捕捉到精靈寶可夢，想當大師的你又怎麼能錯過？

精靈寶可夢今年問世滿25年，以可愛、多變角色寶可夢，在動漫市場打出名號，且順應時勢推出卡牌遊戲、掌上遊戲機及手機遊戲，都受到市場歡迎，成功與粉絲有更多交流與互動，目前已有多達7000萬忠實鐵粉，而且年齡層從小學生到老人都有，堪稱史上最成功的遊戲之一。

「精靈寶可夢高級球3D造型卡」由原廠嚴格審核設計，真實呈現原設計，感應後會發出綠光，擬真度極高，與遊戲中捕捉到寶可夢一樣，使用時更添趣味。

為了滿足更多粉絲，「精靈寶可夢高級球3D造型卡」將自9月1日上午11時至9月7日11時59分止，在全家便利商店開放限時不限量預購，每個售價350元，每人每次限購2個，消費者可在全家便利商店操作FamiPort進行預購，將依照購買順序可陸續取貨(需依照通路取貨規範)。

想成為寶可夢大師嗎? 如果不小心錯過紅白球，那你一定需要「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，黑黃白配色、3D球體造型，趕快筆記預購訊息，這次是你不能錯過的重要收藏。