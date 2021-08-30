BNT疫苗預計下周抵台，指揮中心指出，這批疫苗將優先給12至18歲學生施打，剩下的疫苗，會開放民眾上預約平台，登記意願，照年齡接種。資深媒體人李艷秋痛批，為何第二類總靠醫護和機組人員掩護？為何這些人老是打不夠？國民黨台北市議員游淑慧也以自己詢問台北市公務員為例，稱很多公務員都沒打到，但第二類人數一直增加，她要問到底都是誰打的？鬼打的嗎。

對於李艷秋的質疑，游淑慧今在政論節目《新聞大白話》上表示，第二類定義是指中央及地方政府的防疫人員，我們認為應該是公務員才對，但到最後大家才發現不是，有一堆人不斷搭這個類別順風車，所以第二類就這樣一直變胖。

游淑慧稱，自己有去認真查詢主計處資料，到109年底，全台灣的公務員不過36萬人，加上聘用人員也不過50萬人，可是自己遇到很多台北市政府公務員，每次進她辦公室開會時，她都會先問，「有打疫苗的舉手」，結果都沒有人舉手，那就很奇怪，公務員沒有打，那是鬼打的嗎？那不然打第二類的一直在增加，但是自己問很多基層公務員，得到答案卻非如此，所以都是誰打的，她不禁要問，為何高層都不打高端？

游淑慧直言，所以現在要釐清的是，到底政府施打的第二類為何。自己曾希望衛福部不用公不名冊沒關係，但應該要公布類別，這樣才能對比並確認是否真的有這麼多公務員需要施打，但最後似乎並未如此，她嘆，所以現在第二類就類似幽靈人口，找不到類別就放在第二類，甚至一個其他類也在增加。