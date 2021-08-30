警方一舉逮捕粘姓主嫌等19人，警詢後移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

詐團很狡猾，也利用賭博輸贏的人性，先讓初開始簽賭的賭客，贏的機會高，愈陷愈深。（民眾提供／盧金足台中傳真）

賭客賭贏想領錢秒被封鎖 無良詐團吸上億賭金

防疫宅在家，小人陷入簽賭陷阱！中部打擊犯罪中心30日宣布破獲詐騙集團以LINE等社群平台，稱引進全新循環式獲利法吸引下注，以修改賭博網站後端程式，以「養」賭客方式，讓賭客誤認贏率高，提領賭金卻遭秒踢出群組並封鎖好友，賭贏拿不到錢欲哭無淚，警方調查詐團假賣水晶，藏身科技公司大樓，跟監多時收網，8個月來已捲上億賭金，一舉逮捕粘姓主嫌等19人，警詢後移送法辦。

為打擊簽賭歪風，全力掃蕩賭博網站，刑事警察局偵六大隊第三隊網路巡邏發現有嫌犯透過LINE等社群平台，聲稱引進新穎循環式獲利法吸引賭客加入下注，很多網友俟民眾存入一定金額後，修改賭博網站後端程式使其誤認該賭博網站贏率高再加碼投注金額。

偵查第六大隊副大隊長廖水池表示，專案小組經長期蒐證、埋伏監控，終於掌握賭博網站機房所在地，租用辦公大樓辦公室，以販賣水晶飾品為掩護，實際在內從事博弈及詐欺犯罪。

由於五月時適逢疫情嚴峻，曾暫停一陣子，全國三級警戒期間，該集團為避免上班人數過多遭人舉報群聚，還將犯罪地點一分為二，該集團在台中市北平路和文心路兩處商辦大樓，租用兩處地點將集團成員分流，警方攻堅時，詐騙集團成員中，包括12男、7女等成員，還都佩戴口罩防疫。

經刑事局蒐證，時機成熟後，會同金門縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、台中市政府警察局烏日分局、大甲分局、大雅分局及苗栗縣政府警察局刑事警察大隊執行搜索，查扣犯案用手機及電腦主機、螢幕、隨身硬碟、車輛及相關電腦電磁紀錄等贓證物，將負責人卅歲粘嫌等19人逮捕到案，詢後移送至台中地檢署偵辦。

警方表示，詐團很狡猾，也利用賭博輸贏的人性，先讓初開始簽賭的賭客，贏的機會高，愈陷愈深，還能提領現金後吃到甜頭，原來是詐團手腳，修改賭博網站後端程式，誤認該賭博網站贏率高再加碼投注金額，但民眾反應欲提領賭金，即以拖延戰術延遲出金，賭客發現遭詐騙後，立將賭客退出LINE群組並封鎖好友。

即有領不到錢，也和詐團失聯的賭客來報案，警方也在網路查獲詐團簽賭站，包括簽賭棒球、彩球、運動、真人對賭等方式，偵查第六大隊第三隊獲悉後擴大偵辦，報請台中地檢署指揮偵辦。

警方強調，法務部近日指出博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興獲利的趨勢，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題嚴重，刑事局配合政府政策，針對此類型犯罪打擊不遺餘力，斬斷犯罪集團收入來源以根除其命脈，維護社會治安。

警方也呼籲民眾，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平台的 「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，實則為詐騙賭客之手法，民眾切勿沈迷賭博或從事賭博業工作，涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。

疫情期間許多人為尋求工作收入而應徵賭博機房工作，經營賭博行為在台並未合法，拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將成為共犯，此次落網詐團成員中即有廿多歲年輕人誤入歧途。