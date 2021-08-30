台中市樂園業者舉辦「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」活動。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中市樂園業者舉辦「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」活動。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中市樂園業者舉辦「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」活動。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

為歡慶9月份軍人節、教師節，並感謝疫情期間三鐵、警消、醫護藥人員辛勞，台中市遊樂園業者舉辦「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」活動，9月1日至10月10日，以上身分者本人持證購票，水陸雙園擇一只要199元，天空之夢摩天輪只要150元，同行者還可享好康票價。

該樂園渡假區表示，本次推出「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」優惠，希望能夠感謝以上人員在工作崗位的付出，透過玩樂園與搭摩天輪，與家人共享天倫之樂、紓解工作辛勞。

此次優惠適用對象包含現任職於高鐵、台鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡警政、現役軍人、教師以及現任職醫師、藥師、護理師等醫事人員，購票時出示本人相關有效證件＋個人身份證件，即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票199元、同行親友500元購票優惠(4人為限)，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(4人為限)優惠票價。

此外，9月1日至10月11日期間逢周末與連續假日，限定推出「15歲以下免費」優惠，凡2006年9月1日後出生兒童，憑身分證或健保卡正本，可免費暢玩探索世界或馬拉灣、天空之夢摩天輪，每位兒童須搭配一名持票者。

還有不分平假日的「台中市民優惠」，探索世界或馬拉灣擇一只要399元，加贈100元抵用券(餐飲、商品皆可使用)，天空之夢摩天輪市民優惠價只要150元，本人於現場購出示附照片且符合居住地證件正本(身份證或駕照)，15歲以下兒童出示健保卡正本＋戶口名簿，各場域當日每證限購1張。

業者即日起至12月30日，推出「麗寶假期饗樂遊」兩天一夜只要7999元起，專案包含精緻雙人房、早餐及晚餐2客，加贈探索世界雙日門票2張，若於馬拉灣開園期間入住，即升等雙園雙日券2張，可享連續兩日無限暢遊，房客還能參加「小小廚神烤餅乾」、「POPA彩繪抱枕」、「創意手作－狐狸面具」等多種親子休閒DIY活動，適合全家大小一同放鬆、玩樂。

該樂園渡假區表示，園區推出防疫5＋1，包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、防疫用餐安全、加強場域消毒、社交安全距離等，各項遊樂設施在搭乘後皆會立即消毒，其中馬拉灣目前因配合中央防疫政策，需全程配戴口罩，也呼籲遊客要多準備口罩備用，或於園區購買以便沾濕後替換使用，以確保自身防疫安全。