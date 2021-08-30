澳洲皇冠集團（Crown Resorts Ltd）周一表示，因防疫封鎖措施導致賭場關閉，以及受到監管成本增加影響，上年度全年營運陷入虧損，該集團並宣布不再與私募股權投資巨頭橡樹資本（Oaktree Capital Group）討論入股提議。

從新冠疫情導致的封鎖措施，到造成其雪梨賭場失去經營執照並威脅其墨爾本和珀斯賭場的監管審查，這家澳洲最大的賭場業者正面臨著一連串的挑戰。

澳洲實施的旅行限制，亦使海外、尤其是來自中國的賭客難以造訪其賭場消費。

皇冠集團臨時董事長Jane Halton表示，展望未來，新冠疫情將持續帶來不確定性，變化無常的經營限制仍是我們的日常，並可能持續對業績表現造成重大影響。

2月份在雪梨進行的一項調查發現皇冠集團多年來縱容在其營業場所進行洗錢，從此以後該集團便受到澳洲政府嚴格的監管審查。

對墨爾本賭場的調查將於10月結束，而對其珀斯賭場的個別調查已延長至2022年3月。墨爾本賭場貢獻該集團四分之三的獲利。

這些不確定性導致其澳洲同業星娛樂集團（Star Entertainment Group）在7月撤銷了90億澳元的收購提議。之後橡樹資本提出30億澳元的入股提議，成為皇冠集團另一個資金選項。

周一皇冠集團公布上年度（截至6月）全年淨損達到2.616億澳元（相當於1.9133億美元），遠不及前一年同期的淨利7950萬澳元。