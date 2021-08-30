法國雷諾汽車將在九月時在旗下的低價品牌Dacia推出新車款，以取代現有三個舊車型。此亦為執行長Luca De Meos努力減少產品範圍和專注獲利車款的努力方向之一。

執行長正設法重振雷諾虧損的財務，包括透過刪減成本和裁員。

雷諾旗下的羅馬尼亞汽車公司Dacia將在九月初推出七人座的Jogger車款，屆時將在慕尼黑IAA車展亮相。Dacia沒有透露售價細節。

雷諾計畫在歐洲推出中型車，逐漸降低對利潤較低的小型車的依賴，可謂仿效了標緻汽車(Peugeot)的策略。

Daica最早是羅馬尼亞公司，1999年被雷諾收購；在2020年推出了小型的Spring電動車。De Meos希望對以歐洲為重心的品牌，能協助走出歐洲到全世界。

雷諾前執行長Ghosn在2018年因財務問題遭日本警方逮捕，後來逃往黎巴嫩，否認這些指控。Ghosn當時以擴大銷售量為公司主要策略，現在雷諾正從此策略轉向。