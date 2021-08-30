永崴投控(3712)今年上半年轉虧為盈，旗下森崴能源(6806)申請上市通過，拚4Q轉上市，森崴今年上半年獲利2.65億元，EPS為2.47元，已經直逼去年全年EPS的2.86元。而永崴投控旗下另一子公司世豐電力，近年投資花蓮卓溪鄉興建37.1MW水力發電廠，每年可發電約2億度綠電，落成後將成為民間最大的水力電廠。

永崴投控今年H1獲利1.27億元，EPS為0.51元，相較於去年已經轉虧為盈。今年前7月營收為45.88億元，年增35%。

森崴能源成立於2007年，實收資本額13億元，董事長郭台強，總經理胡惠森，公司主要業務為再生能源開發工程服務及電廠維運、節能及儲能服務工程等全方位專業能源服務，去年每股稅後盈餘2.86元。

世豐電力方面，總經理為李錦浚，公司去年才完成現增16.2億元，增資款將全數用於興建花蓮豐坪溪支流水力發電一、二廠，打造民間最大的水力發電廠。世豐電力的大股東結構，永崴投控持股達76%，另外，行政院國家發展基金管理會持有20%股權、國泰人壽也持有4%股權。

李錦浚表示，水力發電廠的建置，不僅不會影響農業灌溉，反而可作為當地儲備水源，世豐電廠完工後，也會像全台水力電廠般成為綠色觀光景點，結合當地發展農業及觀光生態旅遊，帶動地方的繁榮。除了立山文旦、卓溪鄉蜜雪、夏雪芒果，世豐持續密切關注小農的各種農業產物，希望幫忙拓展至全台與國人一起分享原鄉的各種好物。