在日本寫真界有「國民情婦」之稱的性感女星森咲智美，2010年由「賽車皇后」身份出道後，便以甜美的臉蛋與傲人的G罩杯好身材，獲得大批網友的喜愛，轉戰寫真界短短幾年，IG就吸引超過445萬人追蹤，人氣不可小覷。近日即將舉辦生日攝影會的她，在IG上PO出辣照宣傳，再度受到網友熱烈討論。

森咲智美於本月12日歡慶29歲生日，為了回饋粉絲，她不忘舉辦生日見面會及攝影會活動，於9/5與粉絲們同樂。而29日晚間，森咲智美率先在IG上PO文，表示「在攝影會上很受歡迎的OL風就是這個」，並附上活動當天即將穿的性感穿搭照。

照片中，只見森咲智美穿著一件灰白色襯衫，並將鈕扣全開，大方秀出微透白色造型內衣，傲人的雙峰立即呼之欲出，加上襯衫修身的剪裁，使她S形的好身材完美呈現；下半身則是搭配黑色迷你短裙，辣秀白皙腿根。

另外，森咲智美還貼出多張以「邪惡視角」拍攝的下半身穿搭細節。原來除了黑色迷你裙外，腿上還穿著令人產生無限遐想的黑色透膚絲襪，讓粉絲們看了直呼「太期待了」、「光是照片就辣到噴鼻血」、「女神依然這麼火辣性感」、「鼻血已止不住」。

事實上，森咲智美為了與粉絲見面時能呈現最完美的狀態，私底下努力控制飲食並積極健身，前幾日也曾在IG上曬出在健身房裡訓練翹臀時的側拍辣照，同樣吸引超過5萬多人按讚。