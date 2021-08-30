陸姓女子為首的詐騙集團，以牛樟芝經銷加盟為幌子，過去10年來向近兩百人違法吸金，資金達9000餘萬元新台幣。案經橋頭地檢署檢察官漏夜偵訊後，認為被告陸女與同夥的林姓女子，涉犯銀行法與刑法加重詐欺取財罪等，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署接獲法務部調查局高雄市調查處情資，指在左營區的一家生技開發公司以「牛樟芝經銷加盟」名義，詐騙不特定民眾投入資金。

檢方與高雄市調查處組成立專案小組偵辦，經過多日縝密蒐證，於今年8月19日搜索這家公司，查扣相關帳戶交易資料，並通知55歲陸姓女負責人、44歲林姓女總經理，以及42歲鄭姓業務女經理到案說明。

專案小組調查發現，此詐騙集團從2012年1月間起，向投資人謊稱該公司銷售的牛樟芝產品具有治療癌症功效，必能成功銷往大陸地區賺取利潤，以每單位加盟金10萬800元2年期滿可領回本金，相當於25％獲利之騙術，取信投資人，紛紛投入資金。

陸女等人還頻繁號召民眾聚餐、出遊，藉此拉攏關係。專案小組估計，共有近200人次投入資金，總計吸收資金達9000餘萬。

檢方日前傳喚3人到案說明，訊後對陸女與林女向法院聲請羈押禁見獲准。至於鄭姓女子則無聲押必要，由檢察官諭知以15萬元交保。