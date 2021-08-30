隨著塔利班拿下阿富汗首都喀布爾，不少前政府所有如黑鷹直升機等流入塔利班之手，引發外界憂心塔利班將因此戰力陡升、晉級正規軍等級。甚至質疑美軍裝備流入中國大陸、俄國之手，在逆向工程下將助陸、俄國防科技大躍進；但專家認為，缺乏訓練有素的飛行員、維修能力闕如、容易成為攻擊標靶，這些都讓塔利班戰力提升有限；甚至，他們拿到的軍品對北京與莫斯科來說，根本不難取得，實無大費周章的必要性。

自塔利班奪下坎達哈（Kandahar）後，沒多久社交媒體上就出現塔利班與美國黑鷹直升機還有蘇聯製造的M-17的合照。隨後，塔利班接掌馬薩里沙利夫（Mazar -i- Sharif）國際機場，又再傳出塔利班與A-29、MD-530的合照。

報導指出，由於阿富汗已在塔利班的控制之下，問題已不再是該組織能否獲得美國提供給阿富汗的飛機或直升機，而是新當家會拿這些軍備做甚麼事，以及美軍該如何回應。

根據美國阿富汗重建特別督察長7月份發布的報告，截至2021年6月30日為止，阿富汗空軍共有211架航空器；其中，約167架飛機與直升機堪用。不過，迄今五角大廈仍無法確認到底有多少架航空器為塔利班所俘獲，其中堪用數量為何，另有多少飛機為阿富汗空軍飛行員駕駛至鄰國相對安全之處。

主導區域作戰的美國聯合參謀副主任泰勒(Hank Taylor)將軍表示，目前仍不確定美軍是否會採取措施以防止飛機或其他軍事裝備為塔利班所用。

#BREAKING

Taliban have seized A-29 Super Tucano light attack aircraft and MD-530F light military helicopter at the Mazer-i-Sharif airport. pic.twitter.com/CI3oXe8d8Y — WorldOnAlert (@worldonalert) August 15 2021

曾在阿富汗服役並駕駛黑鷹直升機，現為鷹派智庫「捍衛民主基金會」（FDD）負責政軍項目的主管鮑曼（Bradley Bowman）則認為，「毫無疑問，塔利班應該已擄獲上百輛悍馬、大砲與其他軍事設備，這對美國人來說令人非常地不安。不只是美國資助了塔利班，還讓他可從中受益」。

他抨擊拜登政策失敗。拜登首要任務應該是把美國人安全地從阿富汗撤出，其次是摧毀美軍留在阿富汗的裝備，以及阿富汗空軍留下的所有飛機與直升機。「如果我們有這樣做，就能改變塔利班對喀布爾撤退行動的態度。我們為何不摧毀塔利班所擄獲的每架直升機與飛機，我們絕對應該這樣做」。

根據美阿富汗重建特別督察長報告，阿富汗空軍服役中的包括23架A-29攻擊機、4架C-130運輸機，33架西斯納（Cessna）208B Caravans。其中，部分部署於執行輕型攻擊任務。此外，阿富汗空軍還有150架直升機，包括美製UH-60黑鷹直升機、MD-530，以及阿富汗空軍正退役的俄Mi-17。

盤點阿富汗空軍武器庫存，最先進的可能是巴西航空工業公司生產，由美國國防企業內華達山脈集團改裝的A-29。阿富汗版的A-29將美製感測器與武器整合於A-29之上。

與專門為滿足混合戰中速度與機動性需求的戰鬥機不同，A-29特別針對反叛亂作戰進行強化。在反叛亂作戰任務中，需要可以低速飛行並打擊地面目標的航空器。相較之下，飛行經驗技術可以較差並在更嚴峻的環境中作戰。

但美空戰司令部司令凱利將軍(Mark Kelly)卻認為，對於從頭開始的阿富汗空軍來說，A-29的前述特點的確很適合他；但這些裝備很難讓塔利班的戰力或科技大幅提升，進而形成未來美軍的威脅。

他強調，「民眾憂心任何軍備流入塔利班手中是能夠理解的；特別是我們不知道他們會怎麼使用，誰會使用。這問題不管是M16步槍還是A-29都會發生」。

但他補充，「A-29上的科技並非最先進的科技。如果再細看A-29的航程、速度、電腦能力與爬升能力，坦白說，這對我們影響很小」。

美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）的艾波拉費（Richard Aboulafia）認為，當然塔利班會將這些軍備售出；但從阿富汗空軍手上繳獲的飛機或直升機，沒有北京和莫斯科想要的敏感科技。「坦白說，莫斯科或北京如果想要弄一架A-29或早期版的黑鷹直升機，並沒有這麼難。它們只安裝低科技裝備」。

其次，塔利班如果想要自己操作黑鷹等裝備，利用擄獲的飛機與直升機組成臨時空軍，將面臨一系列困難。凱利指出，塔利班沒有訓練有素的飛行員，足以安全駕駛、使用感測器或裝載、部署武器。

他表示，「當然，他們可能還是把裝備開上天；但這樣的作法對自己帶來的危險，更勝於對地面的人」。

其次，維護航空器的成本、專業知識與後勤，對塔利班而言是更大的障礙；特別是維修費用昂貴，不論是飛行任務前後的維修、零件採購等等。

當然，鮑曼認為，塔利班可能會試圖讓阿富汗前政府的空軍飛行員改為效力塔利班，或者尋求沒有和美國結盟的外國勢力協助，這些都是有可能的。

但艾波拉費認為，如果真的這樣做，反倒會破壞塔利班想維持對阿富汗控制的目標。「當他們擁有的傳統軍事裝備越多，越容易成為攻擊目標。塔利班如果想成為麻煩製造者，最好都就是走911老路，窩藏恐怖分子。但目前看來，他們不急於與鄰國發生衝突。如果他們真的大搞傳統軍事裝備，就很難達到這一目的」。

※落跑的軍備

「Defense New」指出，並非所有的阿富汗軍機都留給塔利班。3架阿富汗空軍飛機與2架載有143名士兵的直升機，在取得塔吉克同意後已降落於該國。此外，烏茲別克也是前空軍尋求的避風港。

據報導，8月14至15日之間，約22架軍用飛機與24架直升機，共載有585名士兵飛往烏茲別克。此外，另有3架A-29於15日申請降落，並由烏茲別克軍方的MiG-29護航。