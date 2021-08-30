高雄市長陳其邁今（30）日下午在高市府接見東奧高雄市籍選手，包括戴資穎、莊智淵、吳佳穎、高展宏、江念欣等5人，黃士峰則在台東不克前來；雙方密室閉談約1個小時後接受媒體聯訪，陳其邁談到，以後高雄有大型活動的話，力邀他們當城市代言人，也允諾會當選手後盾，提供必要協助，希望他們繼續為高雄發光發亮。

陳其邁表示，今天是代表高市政府、所有市民，對於奧運代表選手表達感謝，他們在東京奧運無與倫比的拚勁，展現高雄市運動選手的運動家精神；今天也特別聊到未來生涯規畫、即將到來的運動比賽等話題，高市承諾會提供最好、必要的照顧，或未來生涯一切必要協助，希望他們繼續為高雄市發光發亮。

高雄市長陳其邁（中）今（30）日下午在高市府接見東奧高雄市籍選手，包括戴資穎、莊智淵、吳佳穎、高展宏、江念欣等5人，會後還大玩自拍。（柯宗緯翻攝）

高雄子弟在東奧表現亮眼。（柯宗緯攝）

陳其邁相當肯定東奧選手努力拚搏的精神，他說，以後高雄有大型活動，「要當我們VIP，要當城市的代言人」，給我們更多的市民加油打氣，未來高市府也會做運動選手最好的夥伴，在他們追求冠軍過程提供必要的協助，幫他們加油。

戴資穎回國隔離出關後，首度受訪直說，現在心情很舒服、很放鬆，因為從小都在高雄出生，練習也都留在高雄，是土生土長的高雄人，覺得高雄慢慢進步，對體育更加支持，也謝謝市長今天願意聆聽選手意見。

高雄市長陳其邁（中）今（30）日下午在高市府接見東奧高雄市籍選手，包括戴資穎、莊智淵、吳佳穎、高展宏、江念欣等5人，會後還大玩自拍。（柯宗緯翻攝）

至於下一步？戴資穎說，賽事接續的蠻緊湊，會去思考做取捨，年底還有世錦賽，但因為隔離出去、進來，可能會來不及，會再思考最後要參加哪些賽事。

媒體追問會再拚奧運嗎？戴資穎笑說「好像還很久欸，我先以準備年底比賽為主」，最近在放假階段，還沒恢復訓練。她日前在IG上PO出銀牌高清照，她說，賽後本來不想看它，就連收進盒子都是別人收的，直到最近跟奶奶一起分享，才仔細去觀察它「其實滿美的」。

莊智淵則說，感謝市長邀請大家，閒話家常聊到比賽、未來規畫，市長也給拒提建議對於選手生涯規畫可提供哪些幫助，而今年下半年他也陸續有賽事要準備。

「射擊甜心」吳佳穎先前紅到上日本熱搜，她今笑說，第一時間不知道，直到友人傳訊息才知道，蠻開心透過這次奧運被不同國家的民眾看到，接下來目標10月全運會將代表高市出賽，明年亞運也全力以赴。江念欣則相當省話，酷酷說接下來目標瞄準10月全運會。

日前高雄桃源區斷橋，高展宏家中的芒果園也受到牽連，事後曝光後買氣大增，高展宏今透露，芒果現在可能快沒有了，如果想吃的就明年再來，「就是我自己包裝給你們」，請大家多多捧場，近期則會準備全運會。