大陸女星劉詩詩不只是台灣媳婦，她還是演藝圈著名的氣質女神代表，劉詩詩總是散發高雅、端莊氣息，舉手投足噴仙氣的她，完全不像是一個孩子的媽，劉詩詩甚至連放空、滑手機也絕美，工作室日前也大方曬劉詩詩發呆照，女神舉手投足仙氣爆表。

照片中，劉詩詩身穿白T、放下一頭長髮，童心未泯的劉詩詩，肩上還揹著彩虹珠珠手機鍊，讓她俏皮又不失甜美，而從劉詩詩的照片背景看起來像是在工作場合，只見坐在沙發上休息的劉詩詩，一下低頭玩手機、閉眼休息，一下則是抓起長髮發呆，女神放空依舊超氣質，美到不科學。

劉詩詩連休息照也狂噴仙氣，不科學美貌引發網直呼：「姐姐你好仙好美」、「是日常照 愛了」、「姐姐太好看了吧！！！！氣質詩寶貝」，也有不少人把焦點放在劉詩詩那條充滿少女心的彩虹手機鍊上「花俏的手機鍊」、「姐真的好愛五顏六色手機帶」。

劉詩詩連閉眼休息、滑手機也絕美。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

劉詩詩抓起長髮發呆，美貌相當不科學。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

其實，34歲劉詩詩在2019年生下兒子「步步」，劉詩詩不只產後狀態極佳，她也屢次以絕佳氣質和瘦美的纖細身材成為話題，不過談到育兒生活，劉詩詩也有一套主張，她不會過度寵養孩子，要讓他自己學會避免受傷、面對挫折，劉詩詩談到兒子總是散發滿滿母愛，同時，她也以「甜蜜」2字來總結親子的相處時光，為人母的喜悅藏也藏不住。