吳卓源相隔二年推出新專輯。（華風數位提供）

吳卓源新專輯《2622》首波主打〈精神分裂〉，精湛華麗的演奏交織而成靈魂樂，MV找來坤達跨刀共演，吳卓源首度挑戰深度演技，展現可愛甜美、性感、歇斯底里3種不同面向，她說：「這次演害羞又要演瘋掉崩潰的模樣，兩個非常反差的角色在一首歌裡面很挑戰，當場真的有種『精神分裂』的感覺。」坤達大讚她演技很有爆發力：「她有一些發狂嘶吼的狀態，一開始還有點擔心她會不知道如何表現，但後來光聽到她的聲音，我就被她嚇到了。」

此外，吳卓源也在MV中大玩變裝、嘗試三套不同造型，讓歌迷大飽眼福，她搞笑分享：「其實這是我第一次嘗試有瀏海的髮型，但當天天氣很潮濕又在一個悶熱的地下室拍攝，每次做完妝髮美美的，結果一到現場啪一個瀏海就！塌！了！」崩潰情況讓大家笑翻。

吳卓源新專輯《2622》名稱有兩個涵義，第一個是現在的年紀26歲加上她發第一張專輯的年紀22歲結合而成，第二個則是將歷年專輯名稱《1：28》、《1994 依舊舊事》及《5 am》加總為幸運密碼「2622」，象徵吳卓源從未遺忘一路走來烙印下的痕跡，新專輯主題圍繞在探討感情的糾結心境，處處彌漫著外界平常較難接觸到的內心私密面。