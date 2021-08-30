新竹縣長楊文科上任後將台1線替代道路納入十大交通建設，積極規畫後已補正環評計畫，並召開地方說明會獲取最新民意共識完成所有前置作業，待環保局核備即可正式向中央爭取經費施工，讓計畫路線南端的武陵匝道不再「斷頭」，順利分流台1線南北車流。

1998年竹東到南寮的台68東西向快速道路通車後，在新竹市武陵路匝道預留橋墩和橋面形成的「斷頭路」，前新竹市長林政則時代就提議規畫做為台1線替代道路，從武陵匝道跨越頭前溪、鳳山溪接到新竹縣新豐鄉明新科大前的台1線。

20多年來，隨著竹科和湖口新竹工業區不斷發展，台1線每天交通尖峰時段，都出現塞車問題，縣長楊文科提出十大交通建設，把台1線替代道路納入規畫，要求工務處積極協調相關單位，全力促成工程能盡速施工。

楊文科認為，工程經費高達65億元的台1線替代道路如能完成，可紓解目前台1線交通雍塞問題，建構大新竹地區便捷交通管道，加強地區交通服務，帶動竹北西區發展，更能促進沿線土地有效利用。

工務處長林鶴斯表示，台1線替代道路主線規畫北端在明新科大南側，從台1線分出以高架橋往南跨越鳳山溪，穿越東西向的中正西路的縣道118和竹北市後，再跨過頭前溪與南端台68線武陵高架匝道銜接。

林鶴斯說，主線總長4.434公里，考量規模和經費龐大，將分1、2期工程推動，主線第1期工程為南端的台68線武陵匝道至中正西路，長度1.754公里，第2期工程則從北端的明新科大南側的台1線至中正西路，長為2.680公里。

工務處對此案工程已補正環評計畫，日前舉辦地方說明會，獲得地方民眾支持加速推動，待環保局完成審核通過，就能正式向中央爭取第1期18億的工程經費，期盡速發包施工。