蔡英文總統昨天上午搭專機到高雄探視三立電視台董事長林崑海，高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人作陪。對此，中廣董事長趙少康直言，歷任總統只有蔡英文利用專機南下探望一個人，如此勞師動眾大張旗鼓很奇怪，「可見海董在蔡英文心目中的地位非常重」。

蔡英文搭專機南下探視林崑海的行程，總統府、高雄市政府、民進黨高雄市黨部相當低調，強調是私人不公開行程，不便談會面細節。

趙少康指出，「蔡英文很特別」，歷任總統從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，除了陳水扁用專機下聘迎娶過，但好像沒有任何一任總統，用專機特別南下探望一個人，因為要討論國政的話，都是直接至總統府，「可見海董在蔡英文心目中的地位」。

趙少康表示，不知道蔡英文為什麼搭專機去探視林崑海，之前傳出來是為了高雄市議員選舉，是否有重量級人物會在高雄出現，希望下次市長議長都是民進黨，不能讓議長變成國民黨的，但今媒體說，他們沒有談政治問題。

趙少康質疑，為何要如此勞師動眾、大張旗鼓，就連陳其邁與趙天麟等人也陪同「很奇怪」，他認為，總統府應多少要透露一些消息給大家才對，但此事也可證明，蔡英文很重視「海董」林崑海，海董在蔡英文心目中份量是非常重的。